به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور صبح پنج شنبه در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی طی سالجاری که در محل دفتر امام‌جمعه این شهر برگزار شد، مهم‌ترین مرکز تصمیم‌گیرنده در حوزه فرهنگ یک جامعه را شورای فرهنگ عمومی دانست و تاکید کرد: اهمیت جایگاه این شورا بر کسی پوشیده نیست.

وی تصریح کرد: این شورا مرکز فرماندهی فرهنگ شهرستان است و همه دستگاه های عضو باید در راستای توسعه فرهنگی منطقه تمام مصوبات را اجرایی کنند.

امام‌جمعه میامی همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان برنامه‌های دهه فجر در این شهرستان گفت: برنامه‌های سالجاری نسبت به سالهای گذشته بسیار باشکوه‌تر و منظم‌تر برگزار شد که نماد این برنامه‌ها حضور گسترده مردم درراهپیمایی ٢٢بهمن‌ماه بود.

صفایی پور بر شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های دهه فجر سالجاری در راستای بالا بردن کیفیت و کمیت این برنامه ها در سالهای آینده تاکید کرد و افزود: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های سال آینده برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین به موضوع انتخابات هفتم اسفند ماه جاری اشاره‌کرده و افزود: همه دستگاه‌های مسئول اقدامات خوبی انجام داده و از زحمات آن‌ها تشکر می‌کنم الحمدالله تا امروز هیچ‌گونه بداخلاقی انتخاباتی در سطح شهرستان گزارش نشده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی هفتم اسفند را روزی سرنوشت‌ساز برای ایران اسلامی دانست و تاکید کرد: دست های شیطان هم بیکار نیست و برای کم‌رنگ کردن حضور مردم تلاش‌های زیادی شده است.

صفایی پور گفت: وظیفه اصلی ما برجسته ساختن اصل انتخابات است ودراین مدت باقی‌مانده باید تلاش کنیم مردم حضور گسترده‌تری در پای صندوق های رای داشته باشند.

وی انتخاب فرد اصلاح را مهم برشمرد و یادآور شد: نباید اصلح بودن را به انجام امور عمرانی بدانیم بلکه پایبند بودن به اصل نظام، پیرو خط رهبری و حرکت در مسیر ارزش‌های نظام از مهمترین ویژگی‌های فرد اصلح است.

فرمانده سپاه ناحیه میامی نیز در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه زهرا (س) گفت: منسجم بودن اعضاء کمیته دهه فجر می‌تواند در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه فجر کمک فراوانی کند.

سرهنگ عباسعلی کاظمی ضمن قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های دهه فجر و راهپیمایی ٢٢بهمن گفت: باید از همه مردم ایران که این‌گونه پای اعتقادات خود و ارزش‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌اند تشکر کنیم.

وی به اهمیت انتخابات پیش رو اشاره‌کرد و افزود: مقام معظم رهبری با صراحت، حضور گسترده مردم و انتخاب فرد اصلح را رمز مقابله با دشمنان دانستند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد یک‌ساله این شورا ارائه کرد و افزود: هفت جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال جاری برگزار شد و تا کنون ٣٦مصوبه و ١٩دستور کار داشته‌ است.

رضا مهدیان افزود: بیشتر مصوبات این جلسات با موضوع فرهنگی و اجتماعی بوده که اکثر آنها اجرایی شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی میامی نیز در این نشست به گزیده‌ای از برنامه‌های دهه فجر امسال در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: بیش از ٣٢٠ برنامه هم‌زمان با ایام‌الله دهه فجر برگزار شد که از این تعداد ١٢٠برنامه در شهر و ٢٠٠برنامه آن در سطح روستاها بوده است.

ابوالفضل آقایی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی هنری، قرآنی، برپایی جشنواره، نهضت روشنگری، یادواره شهدا، مسابقات ورزشی و نمایشگاه کتاب از مهم‌ترین برنامه‌های این دهه بود.