۱۲۰۰ نفر عوامل بازرسی انتخابات در استان قزوین فعالیت می کنند

منوچهر حبیبی رئیس هئیت بازرسی انتخابات استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هیئت بازرسی پس از تشکیل در مرکز استان و شهرستانها فعالیت خود را آغاز کرد و با پیش بینی انجام شده در هر صندوق اخذ رای یک بازرس و در هر شعبه یک سربازرس کار بازرسی را انجام می دهند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر از عوامل بازرسی در استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری فعالیت خواهند کرد که در کنار آن هر شهروند هم برای ما نقش بازرس را دارد و می تواند به ما کمک کند.

حبیبی بیان کرد: همچنین شش شماره پیامکی برای هر شهرستان در نظر گرفته شده که برای قزوین شماره ۳۰۰۰۶۱۲، برای شهرستان آوج ۳۰۰۰۶۱۳، شهرستان البرز ۳۰۰۰۶۱۴، آبیک ۳۰۰۰۶۱۵، برای شهرستان بویین زهرا ۳۰۰۰۶۱۶، تاکستان ۳۰۰۰۶۱۷ که مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلفی موارد را از طریق این پیامکها اطلاع دهند.

رئیس هیئت بازرسی استان قزوین یادآورشد: همچنین از طریق ستاد مرکزی بازرسی انتخابات کشور به هر داوطلب یک شماره اختصاصی داده شده که اگر اشکال، نقص و یا موردی را مشاهده کردند می توانند بلافاصله به مرکز اطلاع داده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

راه اندازی سامانه صهبا در شهرستان البرز به صورت پایلوت

حبیبی گفت: همچنین شهرستان البرز در استان قزوین به عنوان پایلوت روند پیگیری به صورت الکترونیک انجام می شود.

وی اضافه کرد: سامانه صهبا در شهرستان البرز پیاده شده و تمام موضوعات مربوط به انتخابات به صورت الکترونیک و آنلاین رصد و کنترل می شود و اطلاعات لازم بسرعت در اختیار فرماندار، هیئت مرکزی و استان قرار می گیرد.

حضور مستمر بازرسان در محل های اخذ رای

حبیبی تصریح کرد: از ابتدای ساعات رای گیری تا پایان آن بازرسان در شعب اخذ رای و پای صندوق ها حضور مستمر دارند و کار رای گیری تا پایان شمارش را مورد توجه ویژه قرار می دهند تا موارد در چارچوب قانون برگزار شود.

وی بیان کرد: در ضمن در پنج مرحله بویژه روز رای گیری مراتب از طریق پیامک و سایر راههای ارتباطی به مسئولان استان و کشور گزارش می شود.

رئیس هیئت بازرسی استان گفت: همه نیروهای بازرس و سربازرس استان آموزش تخصصی لازم را طی کرده اند و با توجیه کامل آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه و قانونی در استان هستند.

حبیبی اظهارامیدواری کرد با تمهیدات فراهم شده و بسیج همه امکانات و نیروها انتخاباتی باشکوه، قانونی و سالم در کمال آرامش و امنیت در استان قزوین برگزار شود و برگ زرین دیگری در تقویم انقلاب اسلامی استان و کشور ثبت و ضبط شود.