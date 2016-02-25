۱۰۷ واحد مسکن سال آینده به اقشار کم در آمد زنجانی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از واگذاری مسکن به اقشار کم درآمد سال ۹۵ خبر داد افزود: درمجموع ۱۰۷ واحد مسکن به این اقشار در سال آینده واگذار میشود.
وی اظهار کرد: در همین راستا طی سال جاری ۹۰ واحد مسکونی به متقاضیان واگذارشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان، گفت: در راستای احداث مسکن برای اقشار کمدرآمد در حال حاضر در استان زنجان ۱۰۷ واحد مسکونی در دست اقدام است که ۲۲ واحد از این تعداد مربوط به شهرستان زنجان بوده که هماکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حاجیزاده تأکید کرد: ۴۰ واحد از واحدهای مسکونی ویژه اقشار کمدرآمد نیز مربوط به شهرستان خدابنده است که در حال حاضر دارای پیشرفت ۱۰۰ درصدی بوده و ۴۵ واحد هم در شهرستان خرمدره به متقاضیان واگذار میشود.
وی افزود: واحدهای مسکونی در شهرستان خرمدره بیش از ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان تصریح کرد: بنیاد مسکن به خانهدار اقشار کم درآمد تأکید جدی دارد و در این راستا برنامهریزی لازم را در دستور کاری خود قرار داده است.
حاجیزاده تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در راستای مسکن دار کردن اقشار کمدرآمد نسبت به ساختوساز مسکن این اقشار اولویت کاری خود را بر این امر مهم قرار داده است.
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