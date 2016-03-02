حمید نعمت‌الله که به تازگی فیلمبرداری «رگ خواب» را به سرانجام رسانده است درباره این که فیلم جدیدش چقدر در جذب مخاطب موفق خواهد بود به خبرنگار مهر گفت: تقریبا هر فیلمی که می سازیم اغلب در موردش خیالبافی هایی داریم و تصورمان این است که در جذب مخاطب موفق می‌شود و می تواند رگ خواب مردم را به دست بیاورند. الان هم وجه مثبت این خیالبافی ذهن مان را مشغول کرده و پاسخ من بیشتر تاثیر مثبت روی مردم است و به نظرم از این اثر استقبال می شود.

وی افزود: من امیدوارم و همیشه هم سعی کرده ام فیلم هایم درباره انسان و مردمی ایرانی باشد چراکه از مسایل پیرامون انسان و مردم کشورم نمی توانم بی توجه بگذرم. فکر می کنم اصولا هر فیلمی که ساخته می شود باید همینگونه باشد تا تماشاگران فیلم را لمس و خودشان را در اثر پیدا کنند.

کارگردان «بی پولی» اظهار کرد: این که مردم سخت‌پسند شده اند اتفاق خوبی است و باعث می شود ما هم در فیلم هایمان دقت بیشتری به خرج دهیم و خلاقانه تر و با زحمت بیشتر کار کنیم تا زمینه مشترک را با تماشاگر پیدا کرده و در فیلم لحاظ کنیم. همیشه تلاش کردم فیلم هایم طوری باشد که بیننده جذب شود و احساس نکند کار تکراری دیده است، ضمن اینکه دوست ندارم سینما جزو مسایلی که برای مردم ارزش دنبال کردن ندارد نباشد.

نعمت الله درباره انتخاب بازیگران فیلم تازه خود اظهار کرد: انتخاب بازیگر طبعا بر اساس یک معیارهایی شکل می گیرد. در کنار اینکه مشخصات فیزیکی و ظاهری شان به نقش بخورد، توانایی و دستمزدشان هم مورد توجه است. همچنین یکپارچگی و هماهنگی بین اعضا نیز همیشه مورد نظر من است. تنها بازیگری که از ابتدا به حضورش فکر می کردیم لیلا حاتمی بود اما سایر بازیگران بعدا با همفکری دوستان به ما اضافه شدند.

نعمت الله که تهیه کنندگی فیلم جدید خود را عهده دار است درباره چگونگی شرایط اکران «رگ خواب» بیان کرد: با مشورت دوستان سرمایه گذار به زودی مشخص می کنیم چه زمانی برای اکران عمومی در نظر می گیریم البته ممکن است اولین رونمایی در جشنواره فیلم فجر باشد.

وی درباره حضور جهانی این اثر گفت: البته که تماشاگر ایرانی و مسایل پیرامونش با تماشاگران سایر نقاط دنیا متفاوت است اما وجه مهمی از همه انسان ها در وجود همه مشترک است که اگر به این وجوه بپردازیم برای همه دنیا قابل درک است. وقتی ما به طور مشخص درباره ایرانیان فیلم می‌سازیم یعنی مخاطبان ایرانی در ردیف اول هستند و مهم است که با فیلم ارتباط بگیرند و اگر این اتفاق بیفتد حتما غیر ایرانی ها هم درکی از این آثار خواهند داشت و همذات پنداری می کنند. این تجربه ای است که من از اکران آثار پیشین در خارج از کشور داشته ام.

این کارگردان که پیش‌تر با مجموعه تلویزیونی «وضعیت سفید» در رسانه ملی فعالیت داشت درباره حضور مجدد خود در این رسانه اظهار کرد: دوست دارم یک سریال خوب و قابل دفاع برای تلویزیون بسازم. در حال حاضر طرحی دارم که هنوز به فیلمنامه نرسیده و قرار است با هادی مقدم دوست شرایطی فراهم کنیم تا این طرح را به فیلمنامه تبدیل کرده و برای تولید تلویزیونی آن اقدام کنیم.