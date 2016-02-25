کشتی ایران می تواند موفقیت المپیک گذشته را تکرار کند

حسن رنگرز در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان درباره پیش بینی وضعیت کشتی ایران در المپیک اظهار کرد: کار سختی در هردو بخش آزاد و فرنگی در المپیک پیش رو داریم، البته با حضور آقای بنا وضعیت کشتی فرنگی تغییر کرده و امیدوارم بتوانیم موفقیت المپیک گذشته را تکرار کنیم.

رنگرز افزود: در کشتی آزاد نیز به همین نسبت کار دشواری خواهیم داشت اما آقای خادم با تمام ظرفیت فنی به فکر کشتی است و امیدواریم تا پیش از مسابقات مصدومیتی سراغ ملی پوشان نیاید و در این صورت قطعاً می توانیم نتیجه المپیک لندن را تکرار کنیم.

وی درباره عملکرد کشتی ایران در مسابقات آسیایی اخیر در کشور تایلند بیان کرد: کشتی آزاد و فرنگی ایران درخشش قابل توجهی داشتند اما مسابقات آسیایی پیش از المپیک چندان با استقبال تیم ها مواجه نمی شود و اکثر تیم ها با نفرات دوم خود شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مسابقات مهمی که کشتی در پیش دارد در تاریخ هفتم فروردین است که باید برای کسب سهمیه المپیک تلاش کنیم و تاکنون حمید سوریان سهمیه کسب نکرده و در سنگین وزن کشتی آزاد هم به دنبال سهمیه خواهیم بود.

قهرمان اسبق کشتی جهان در پاسخ به این سوال که آیا موافق اینکه یک نفر همزمان ریاست فدراسیون و سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را بر عهده داشته باشد، هستید یا خیر؟ اظهار کرد: این اتفاق در کشتی ما سابقه نداشته و اکثر روسای فدراسیون فرصت این کار را نداشتند اما آقای خادم به علت آنکه محل اردو و فدراسیون در یک مکان قرار دارند، توانایی اداره همزمان این دو مجموعه را دارد.

رنگرز خاطرنشان کرد: رسول خادم ظرفیت فنی و مدیریتی ویژه ای دارد و وی را نمی توانیم با بقیه مقایسه کنیم. قطعاً ایشان در این زمینه توانمند است اما شاید رئیس بعدی فدراسیون نتواند این دومهم را در کنار هم اداره کند.

وی همچنین به همکاری خود با فدراسیون کشتی کشور مراکش اشاره و اظهار کرد: از اسفندماه سال ۹۳ پس از امضای تفاهم نامه مشترک بین فدراسیون های کشتی ایران و مراکش به عنوان مشاور و مسئول فنی کشتی این کشور منصوب شدم.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه رئیس فدراسیون کشتی مراکش در فدراسیون جهانی (فیلا) و کنفدراسیون کشتی آفریقا دارای جایگاه ویژه است، قرار شد من به عنوان مشاور فنی به تیم مراکش کمک کنم .

قهرمان اسبق کشتی فرنگی جهان درباره میزان شناخت خود از کشتی استان گلستان گفت: کشتی گلستان را از قدیم می شناسم چراکه ورزش ریشه داری است و قهرمان ها و پهلوان های زیادی داشته است و اکنون نیز در رده های سنی کشتی گیران خوبی در اردوی تیم های ملی پایه دارد.

حسن رنگرز افزود: اتفاق خوبی افتاده این است که کشتی گیران دهه قبل اکنون مربی استان شده اند و می توانند نویدبخش روزهای درخشان برای کشتی گلستان باشند.

وی خاطرنشان کرد: کشتی گلستان نیز مانند مازندران و تهران با فراز و فرود همراه بوده اما همچنان یکی از قطب های کشتی کشور است و قهرمانان و مربیان بزرگی پرورش داده است و اگر در تامین بودجه به مشکل نخورند بازهم می توانیم شاهد شکوفایی کشتی گلستان باشیم.

وی همچنین درباره میزان آشنایی با مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: دکتر بهمن طیبی از دوستان قدیمی من است و با توجه به اینکه تحصیلکرده، از جنس ورزش و دارای ظرفیتی تمام عیار است، مدیری شش دانگ برای ورزش استان بوده و اگر از ایشان حمایت مالی صورت بگیرد قطعاً می تواند کارهای بزرگی در منطقه انجام دهد.

گفتنی است؛ حسن رنگرز دارای مدرک دکترای مدیریت ورزش بوده و نخستین کشتی گیر فرنگی ایران بعد از انقلاب است که موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی در رده بزرگسالان شده است.