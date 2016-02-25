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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

مدیر صنایع کشاورزی استان سمنان:

۲۲ میلیارد ریال در صنایع کشاورزی شاهرود سرمایه گذاری شد

۲۲ میلیارد ریال در صنایع کشاورزی شاهرود سرمایه گذاری شد

سمنان - مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: با بهره برداری از یک واحد تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شاهرود بیش از ۲۲ میلیارد ریال در آن سرمایه گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، رحمت الله کاشی ضمن اشاره به شروع کار این واحد نگهداری میوه و صدور  پروانه بهره برداری  برای آن در ماه گذشته  افزود: در این واحد صنایع بخش کشاورزی هشت میلیارد و  ۷۳۶ میلیون  ریال سرمایه  گذاری ثابت شده است.

وی گفت: این واحد تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی شاهرود از سه میلیارد و ۶۷۳ میلیون  ریال منابع سرمایه در گردش نیز  استفاده کرده است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآور شد: این واحد صنایع  تکمیلی بخش کشاورزی با جذب دو هزار تن مواد خام و حفظ ونگهداری آن، برای شش نفر شغل ایجاد کرده است.

۵ رشته قنات در میامی مرمت ولایروبی شد

مدیر جهاد کشاورزی میامی نیز از لایروبی و مرمت پنج رشته  قنات در این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات مرمت و لایروبی چهار رشته  از  قنات ها در روستا های به اتمام رسیده و کار مرمت یک رشته دیگر نیز در حال اتمام است.

عباسعلی کردی افزود: برای اجرای این عملیات  علاوه بر مشارکت ۱۵ درصدی بهره برداران و صاحبان  قنات ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از منابع بلاعوض دولتی نیز هزینه خواهد شد.

عباسعلی کردی همچنین از تامین و توزیع سه هزار و ۸۰۰ متر مربع ورق پلی اتیلن برای احداث استخر و توزیع یکصد عدد پایه فلزی برای حصار کشی و امنیت استخر ها درماه گذشته نیز خبر داد.

کد مطلب 3565499

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