به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد ظریف در همایش «بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب، افزود: افتخار جمهوری اسلامی ایران، سرمایه انسانی آن است و افتخار علمی این کشور بزرگ و پهناور، سرمایهای است که در هیچ سرمایه دیگر و امکانات دیگر قابل تعویض و تحصیل نیست.
وی افزود: من افتخار کردم وقتی دکتر ملکزاده نموداری را در زمینه رشد علمی ایران ارائه کرد، زیرا علیرغم همه ظلمها، تحریمها و فشارها، دانشمندان ما درخشیدهاند و به این مرحله رسیده و توانستهاند برای این کشور، نظام، مردم و فرهنگ، افتخار بیافرینند.
وزیر امور خارجه یادآور شد: من فکر میکنم آنچه که باعث شد که دنیا به این تصمیم و قناعت برسد که با ایران بر سر میز مذاکره با زبان گفتگو و به فرموده ریاست جمهوری، با زبان تکریم و نه با زبان تحریم، به تعامل بپردازد؛ همین سرمایه انسانی بود.
ظریف اضافه کرد: شما (دانشمندان) نشان دادید که تحریم نمیتواند اراده مردم ما را برای کشور استقلال و خودباوری از بین ببرد.
وی اظهار داشت: به نظرم در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب، خودباوری بزرگترین یاد و میراث امام راحل ماست که فرمودند «خودتان را باور کنید».
وزیر امور خارجه یادآور شد: ما این توان را داریم که سند چشمانداز را که نشانه خودباوری ماست، به جایی برسانیم که به مقام اول اقتصادی، سیاسی، علمی و الهامبخشی منطقه دست پیدا کنیم.
وی گفت: آنچه که میتواند ما را به قدرت برساند، یک مجموعه است و ما نمیتوانیم تنها با یک جزء به موفقیت برسیم، بلکه الهامبخشی، قدرت گفتمان انقلاب اسلامی، قدرت گفتمان استقلالطلبی و قدرت گفتمان سلطهستیزی همانقدر مهم است که قدرت استقلال، اقتدار علمی و اقتصادی ما مهم است.
ظریف افزود: این یک مجموعه منسجم است که ما میتوانیم آن را به دست بیاوریم و من یقین دارم که رسیدن به هدف چشمانداز، به این صورت امکانپذیر است.
وزیر امور خارجه با اشاره به شرایطی که برای فعالیتهای علمی و همکاریهای بینالمللی برای کشور به وجود آمده بود، گفت: چند سالی است به صورت ظالمانه و بر اساس تبلیغات، از یک جمهوری اسلامی ایران، یک خطر و تهدید ساخته بودند و در پروژهای به نام ایرانهراسی و ایرانستیزی، شرایط ویژهای را برای کشور ما فراهم کرده بودند.
وی ادامه داد: شرایط به گونهای شده بود که کار با ایران و ایرانی هزینهبر بود و وقتی شما به یک دانشگاهی برای همکاری مراجعه میکردید و یا یک شرکتی را برای حضور در ایران و بهرهبرداری از منابع عظیم که حال امروز برای آن صف بستهاند، تماس میگرفتید و آنها میفهمیدند که شما ایرانی هستید، فوراً تماس را قطع و اعلام برائت میکردند. چرا که ادعا کرده بودند که تماس با ایرانی، هزینه حیثیتی دارد و من هر زمان این کلمه را میشنیدم، شرمم میشد و هر زمان که میشنیدم کسانی که نه از تمدن، نه از اخلاق و از فرهنگ بهرهای دارند، برای تعامل با این مردم با اخلاق، بافرهنگ و با تمدن، هزینه حیثیتی دارند، بسیار ناراحت میشدم.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: اما به لطف خدا و به دلیل حضور هوشمندانه مردم در انتخابات ۹۲ هم به خاطر اصل حضور و هم به خاطر نوع حضور، نشان دادند که با تحریم نمیتوانند مردم را از انقلاب و حاکمیت جدا کنند. چون هدف تحریم این بود که مردم را از حاکمیت جدا کنند، هدف تحریم، صرف فشار اقتصادی نبود که اگر آن بود، تحریمها موفق میشد اما موفق نشدند و ناگزیر از این شدند که تحریمها را کنار بگذارند و با ایران مذاکره کنند؛ به این دلیل که مردم با حضور در انتخابات نشان دادند که به دنبال برخورد و مناقشه نیستند.
ظریف گفت: مردم بر حقوق خود ایستادگی میکنند و از حقوق خود هم دفاع میکنند و فردا هم با حضور در پای صندوقهای رأی، همان مردمی هستند که سال ۹۲ افتخار آفریدند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: این واقعیت که ما به دنیا ثابت کردیم که اهل گفتگو و تعامل هستیم و مردم ما از حکومت جدا نیستند، ما را به جایی رساند که از هزینه حیثیتی همکاری با ایران، به شرایطی رسیدیم که امروز همه شرکتها به دنبال کسب حیثیت با ایران هستند.
وی افزود: تا جایی که نامزد به نسبت تند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (دونالد ترامپ) میگوید که چرا ایرباس به ایران برود؛ اما بوئینگ نه.
ظریف اظهار داشت: ما به جایی رسیدیم که کار کردن با ایران دیگر نه هزینه، بلکه محل رقابت است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این یک فضا است که ما و شما محققان باید از آن استفاده کنیم و من فکر میکنم دانشمندان و عالمان کشور میتوانند به بهترین نحو از این فضا بهره ببرند. مشکل ایرانهراسی و ایرانستیزی تا حد زیادی رفع شده است اما باید با حضور جدی و تعامل سازنده در عمل هم شرایطی ایجاد کنیم که تحریم مجدد ایران ناممکن شود.
وی گفت: نیاز جهان به علم و دانش، صنعت و تولید، تجارت و توزیع، سیاست و امنیت جمهوری اسلامی ایران باید آنچنان افزایش پیدا کند که آنها ناگزیر از همکاری با ایران باشند و نتوانند ایران را منزوی کنند.
ظریف با اشاره به نگرانیهای موجود درباره نفوذ گفت: نگرانی مربوط به نفوذ و نگرانی مربوط به سوءاستفاده از باز شدن فضای تعامل وجود دارد، اما برای رفع کردن آن هم، مسئله در اختیار ما است. ما یک کنشگر قادر و مقتدر در جهان هستیم؛ نه یک موضوع کُنش. لذا اینگونه نیست که اگر درهای ایران باز باشد، ما دنیا را به نفوذ در ایران دعوت کنیم، بلکه ما خودمان را آماده نفوذ به دنیا میکنیم. قدرت و اقتدار از نظر روابط بینالملل با نفوذ و کاهش آسیبپذیری تعریف میشود و اگر ما برنامهای برای نفوذ داشته باشیم، البته نه نفوذ مخرب بلکه سازنده، میتوانیم موفق باشیم.
وی افزود: اگر ما برنامهای برای حضور در صحنههای علمی، امنیتی، اقتصادی و تجاری داشته باشیم، به شکلی که حذف ایران غیرممکن باشد، نفوذ در ایران هم غیرممکن است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: نفوذ تنها از طریق ایجاد روزنههای اختلاف و درگیری رخ میدهد و در این روزنهها، آنهایی که خیر مردم را نمیخواهند، از این منافذ و روزنهها استفاده میکنند و اگر ما منافذ اختلاف و بیبرنامگی و حرکت عکسالعملی را ببندیم و به جای آن خودمان را آماده ابتکار عمل کنیم، میتوانیم مرجعیت را کسب کنیم.
ظریف تاکید کرد: ما نباید مصرفکننده بلکه باید تولیدکننده علم باشیم. در اقتصاد هم به جای اینکه تنها بازار مصرف باشیم، باید در قسمتی از زنجیره تولید و توزیع قرار بگیریم. در صحنه امنیت و سیاست هم به جای متهم بودن باید امنساز و سیاستساز باشیم و آن وقت نه میتوانند ما را حذف کنند و نه میتوانند به ما نفوذ کنند.
وی یادآور شد: من یقین دارم جمهوری اسلامی ایران با این توان علمی، علیرغم همه فشارها، این توان را دارد که به مرجعیت علمی برسد و ما در وزارت امور خارجه، خود را موظف میدانیم که هر کاری که از عهده ما برای تسهیل امور علمی ساخته است، انجام دهیم و از دانشمندان و محققان هم میخواهیم که ما را در این زمینه راهنمایی کنند.
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