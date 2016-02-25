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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر اعلام کرد:

كشف دو هزارو ۲۶ عدد انواع مواد محترقه درابهر

كشف دو هزارو ۲۶ عدد انواع مواد محترقه درابهر

زنجان - فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از كشف دو هزارو ۲۶ عدد انواع مواد محترقه خبر داد و گفت: در اين ارتباط يك نفر دستگير شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ناجا، سرهنگ برزو مهديخاني افزود : در پي کسب اخبار و اطلاعات واصله مبني بر اينکه افردي سودجو در شهرستان ابهر  اقدام به خريد و فروش مواد محترقه غيرمجاز مي كنند رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ مهديخاني بيان داشت: با انجام كار اطلاعاتي ماموران موفق شدند در يك عمليات  يك سود جو و قاچاقچي دو هزارو ۲۶ عدد مواد محترقه غيرمجاز كشف كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان ابهر با بيان اينكه متهم به هويت«الف . ن» دستگير شد گفت : متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع محترم قضائي شد.

سرهنگ مهدیخانی از مردم و خانواده ها خواست به منظور پيشگيري از حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال ضمن همكاري با پليس موارد مشكوك را از طريق فوريتهاي پليسي ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3565518

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