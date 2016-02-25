كشف دو هزارو ۲۶ عدد انواع مواد محترقه درابهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ناجا، سرهنگ برزو مهديخاني افزود : در پي کسب اخبار و اطلاعات واصله مبني بر اينکه افردي سودجو در شهرستان ابهر اقدام به خريد و فروش مواد محترقه غيرمجاز مي كنند رسيدگي به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ مهديخاني بيان داشت: با انجام كار اطلاعاتي ماموران موفق شدند در يك عمليات يك سود جو و قاچاقچي دو هزارو ۲۶ عدد مواد محترقه غيرمجاز كشف كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان ابهر با بيان اينكه متهم به هويت«الف . ن» دستگير شد گفت : متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع محترم قضائي شد.

سرهنگ مهدیخانی از مردم و خانواده ها خواست به منظور پيشگيري از حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال ضمن همكاري با پليس موارد مشكوك را از طريق فوريتهاي پليسي ۱۱۰ اطلاع دهند.