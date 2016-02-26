۲۱هزار نفر برای نخستین بار در سبزوار رای می دهند

حسین میردشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد ۲۱ هزار نفر رای اولی تعداد ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر از سبزوار و ۵ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مربوط به شهرستان های جوین، جغتای، خوشاب و داورزن است.

وی بیان کرد: حوزه انتخابیه سبزوار با ۵ شهرستان و ۱۱ بخش دارای ۴۸۹ هزار نفر جمعیت است که از این حوزه مردم با انتخاب خود دو نماینده اصلح را به صحن مجلس راهی خواهند کرد.

وی اظهار کرد: در انتخابات ۷ اسفندماه تعداد ۳۹۴ شعبه اخذ رای در سبزوار بزرگ مستقر شده است که از این رقم ۲۶۶ شعبه ثابت و ۱۲۸ شعبه سیار است.

میردشتی ادامه داد: در مجموع ۶ هزار نفر عوامل اجرائی و نظارتی شامل نمایندگان فرماندار، اعضای شعب، هیات های نظارتی، هیات های بازرسی، محافظین شعب و عوامل دست اندر کار و نیروهای خدماتی فعال شدند.

وی گفت: از این رقم ۵۰۰ نفر اعضای هیات بازرسی وزارت کشور، هزار نفر اعضای هیات نظارت، ۴۰۰ نفر نمایندگان فرماندار، ۲ هزار نفر محافظ در برگزاری هر چه سالمتر این حماسه ملی مشارکت کردند.

رئیس ستاد انتخابات سبزوار بیان کرد: همچنین در روند انتخابات تعداد ۲ هزار نفر از عوامل اجرائی برای تامین نظم و امنیت شعب مستقر شدند که هر شعبه به طور متوسط ۴ نفر نیروی نظامی پیش بینی شده است.