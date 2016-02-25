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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸

دادستان مرکز استان کرمان :

۲۱سایت غیرمجازتعطیل شد/تشکیل۵پرونده جرائم انتخاباتی در فضای مجازی

۲۱سایت غیرمجازتعطیل شد/تشکیل۵پرونده جرائم انتخاباتی در فضای مجازی

کرمان - دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: در راستای مقابله با جرائم انتخاباتی ۲۱ سایت غیرمجاز در ایام انتخابات در استان کرمان تعطیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات اخبار کارگروه رصد فضای مجازی در استان کرمان اظهار کرد: در مجموع ۸۳ سایت فاقد مجوز در استان کرمان وجود داشت که دادستانی برای ساماندهی سایت های فاقد مجوز به هریک از آنها  با اخذ تعهد در یک بازه زمانی معقول اجازه  گرفتن مجوز  را اعطا نمود.

این مقام قضائی با بیان اینکه سه سایت غیرمجاز به صورت داوطلبانه تعطیل شده است، تصریح کرد: تعداد ۱۸سایت فاقد مجوز نیز بدلیل عدم رعایت قوانین و عدم تعهد تعطیل شده اند.

سالاری افزود: به ۱۱ سایت نیز  تذکرات قانونی لازم داده شد که منجر به حذف مطالب خلاف قانون از روی این سایت ها متخلف شده است.

دادستان عمومی وانقلاب کرمان اعلام داشت: پنج فقره پرونده با موضوع جرائم انتخاباتی در فضای مجازی در دادستانی کرمان تشکیل شده است.

  وی تاکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم، کارگروه رصد فضای مجازی با مدیریت معاونت پیشگیری دادستانی کرمان و همکاری قضات و بازپرس ویژه بصورت شبانه روزی فضای مجازی را رصد می کند.

کد مطلب 3565543

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