۵۰۰۰ ناظر در انتخابات استان قزوین حضور دارند

حجت الاسلام علی قابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه با همکاری همه عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی بستر برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان فراهم شده که جا دارد از فعالیتهای استانداری، فرمانداری، ناظران، بازرسان، مجریان تشکر و قدردانی شود.

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان قزوین افزود: داوطلبان و هواداران هم همکاری خوبی داشتند و تاکنون با مشکل خاصی روبرو نشدیم و در خصوص نظارت اطمینان می دهیم همه تدابیر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، سالم و قانونی در استان آماده شده است.

قابل بیان کرد: تعرفه های رای با کنترل لازم و کامل تحویل گرفته شده و توزیع آن نیز صورت گرفته است و در مخازن قرار دارد و تحت نظر کامل تا زمان تحویل به شعب اخذ رای نگهداری می شود.

۵۰۰۰ ناظر در صندوق های رای حضور می یابند

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان قزوین تصریح کرد: بیش از ۵۰۰۰ نیروی ناظر با حضور در شعب اخذ رای و کنار صندوق ها کار قانونی خود را انجام می دهند.

وی بیان کرد: در صندوق های سیار سه نفر ناظر، صندوق ثابت بین ۴ تا ۵ نفر نیروی ناظر حضور خواهند داشت و با اقدامات قانونی انجام شده برای مجلس شورای اسلامی صندوق ویژه نظارت هم پیش بینی شده که قسمتی از تعرفه ویژه نظارت هم دیده شده که مبنای شمارش آرا خواهد بود.

قابل تصریح کرد: مهر هیئت نظارت به گونه ای است که وقتی تعرفه جدا می شود هر دو قسمت برگه رای کد مخصوص دارد که در هنگام ممهور شدن اگر جدا شود ته برگ و بخش تعرفه کد مخصوص را دارد که پس از تطبیق تایید می شود.

رئیس هیئت نظارت استان قزوین یادآورشد: مسائل حفاظتی کاملا رعایت شده و در عین حال داوطلبان هم حق دارند بر اساس قانون افرادی را به عنوان نماینده در محل اخذ رای داشته باشند و در جریان رای گیری قرار گرفته و بر این کار نظارت کنند.

وی بیان کرد: ناظران هیچ گونه حق دخالتی در روند برگزاری انتخابات ندارند و در صورت مشاهده هر موردی می توانند موارد را به نمایندگان فرمانداری و نظارت اعلام کنند.

قابل تصریح کرد: در هر صندوق سه ناظر و یک ناظر مسئول و هر ۱۰ صندوق رای هم یک سرناظر خواهد داشت که سرکشی و بازرسی کلی را انجام می دهند.

۲۲ ناظر سیار انتخاباتی

وی بیان کرد: برای صندوق های سیار هم ۲۲ ناظر پیش بینی شده که برای شهرستانها دو تا سه نفر و بخش ها یک نفر پیش بینی شده است.

قابل اظهارداشت: امیدواریم انتخابات این دوره با تمهیدات اندیشیده شده همچون گذشته باشکوه و مشارکت حداکثری مردم با آرامش و در کمال قانونمندی برگزار شود.



