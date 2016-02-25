تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در زنجان به ۸۹ نفر رسید

بهروز مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در لیست اولیه تعداد کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زنجان ۱۰۹ نفر اعلام شده بود که شورای نگهبان قطعی شدن تأیید صلاحیت ۱۰۴ نفر را اعلام کرده بود که با انصراف۱۵ نفر از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی تا امروز(پنج شنبه) ششم اسفندماه تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان زنجان به ۸۹ نفر رسید.

مهدوی افزود: در تازه ترین انصراف ها یک نامزد انتخابات از حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره و سلطانيه و يك نامزد انتخابات از حوزه انتخابیه زنجان و طارم انصراف داد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان گفت: با انصراف دو کاندیدای دیگر طی روز جاری ۱۷ کاندیدا در ابهر و خرمدره و سلطانيه، ۱۶ کاندیدا در خدابنده، ۳۹ کاندیدا در زنجان و طارم و ۱۷کاندیدا در ماهنشان و ايجرود به رقابت می پردازند.