به گزارش خبرنگار مهر، «لاکپشت پرنده»، به ارزیابی و معرفی خدمات و صنایع فرهنگی کودکانه میپردازد و ویژهی خانوادهها، مهدکودکها، مدرسهها و کسانی که با کودکان و نوجوانان سروکار دارند، هر ماه منتشر میشود.
در این شماره، گزارش مستند و تصویری از معاشرت کارگردان و عروسکسازِ برجستهی کشورمان، بهروز غریبپور با کودکان در سالن تئاتر و توضیحاتی درباره تاریخچهی نمایش عروسکی، انواع عروسکهای نمایشی، تأثیر نمایش عروسکی بر کودکان و... به روایت مریم محمدخانی منتشر شده است.
چرا باید کتابهای تاریخی را خواند؟ از محمود برآبادی؛ بازی یک مهارت آموختنی از مجید قادری؛ نغمهی بیداری از عزتالله الوندی؛ نمایشی به زبان ساده از منوچهر اکبرلو؛ از روی دستِ یک کتاب از لیلی رشیدی؛ داستان دو برادر از محمد میرزایی یادداشتهایی است که در خط شروع مجله خواهید خواند.
فهرست لاکپشت پرنده نیز بهترینهای فیلم و انیمیشن، کتاب، اسباببازی، فضای دیجیتال، موسیقی و محصولات شنیداری را معرفی میکند. داوران گروههای مختلف در این فهرست عبارتاند از: فاطمه معتمدآریا، لیلی رشیدی، کیوان کثریان، شاهین امین، منوچهر اکبرلو، گیسو فغغوری و حدیث لزرغلامی گروه داوری فیلم و انیمیشن؛ عزتالله الوندی، هومن بابک، شهرزاد بهشتیان و فرزان فرنیا گروه داوری موسیقی و محصولات شنیداری؛ محمد میرزایی، حسین شیخالاسلامی، نوید فرشچی و زهرا بهرامی گروه داوری محصولات فضای دیجیتال؛ معصومه انصاریان، محمود برآبادی، روشنک پاشایی، عذرا جوزدانی، شکوه حاجینصرالله، شیوا حریری، مینا حدادیان، شادی خوشکار، فاطمه زمانی، حسین شیخالاسلامی، گیسو فغفوری، حدیث لزرغلامی، نلی محجوب، مریم محمدخانی و سیدمهدی یوسفی گروه داوری کتاب؛ آزاده بیات، آیدین مهدیزاده، مینا حبیبنژاد، مجید قادری و شکوه حاجینصرالله گروه داوری اسباببازی.
در این بخش، گفتوگوهایی با مارک آزبرن (کارگردان فیلم ۶ لاکپشتیِ شازده کوچولو)؛ با علی خدایی (تصویرگر کتاب ۶ لاکپشتیِ تو لکلکی یا دارکوب)؛ با بهزاد عمرانی (خواننده آلبوم ۵ لاکپشتیِ اتوبوس قرمز) به همت نفیسه موسوی و سیده ربابه میرغیاثی انجام شده است.
در پرونده شماره دوم ماهنامه «لاکپشت پرنده» نیز مطالبی متنوع دربارهی نگهدارهای حیوانات در خانواده خواهید خواند. گزارش از فروشگاههای حیوانات خانگی و بازار فروش پرندگان، گفتوگو با یک عکاس حیوانات، یک قاچاقچی حیوانات و چند دامپزشک، معرفی کتاب دربارهی حیوانات خانگی برخی از مطالب این پروندهاند.
بخش بازارگردی هم به موضوع خرید سیسمونی اختصاص دارد و شامل چند گزارش از بازار سیسمونی و چند توصیه به والدین برای خرید سیسمونی است.
در بخش گوزن زرد، که شامل نوشتهها و تجربههای مشترک بچهها و پدرها و مادرها است، یادداشتهایی از لیلا (رؤیا) مکتبیراد، فرزانه رحمانی، محمد عسگری، مریم تقیبیگی، مریم محمدینژاد، مروارید انصاریپور، مریم تقیبیگی، مریم شریفخانی، زهرا عباسی، علیرضا کاظمی، آزاده شکوریراد، حسین میرابوطالبی، دریا دارالشفایی دربارهی آلودگی هوا، خرید لباس زمستانی و به دنیا آمدن فرزند دوم منتشر شده است. همچنین، موضوع میزگرد مجازی این شماره دربارهی آتش زدن عروسکهای باربی در یکی از مدارس است و در این بخش واکنشهای والدین و کارشناسان دربارهی این اتفاق را خواهید خواند.
دومین شماره ماهنامه «لاکپشت پرنده» در ۹۶ صفحهی تمام رنگی و با قیمت ۸۰۰۰ تومان روی پیشخان دکههای مطبوعاتی (پخش نشرگستر ۰۲۱۶۱۹۳۳۰۰۰) و در کتابفروشیهای معتبر (پخش ققنوس ۰۲۱۶۶۹۵۰۷۸۵) عرضه شده است.
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