محرومیت «سپ بلاتر» و «میشل پلاتینی» کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بلاتر به خاطر پرداخت دو میلیون دلار به پلاتینی گناهکار شناخته شده‌ است که این اتهام شامل رئیس فرانسوی یوفا هم به دلیل دریافت این مبلغ می شود.

بر پایه گزارش بی بی سی، بلاتر ماه مه گذشته برای پنجمین‌بار به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد، ولی به اتهام «پرداخت غیرموجه» مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند (دو میلیون دلار)‌ به پلاتینی هشت سال محروم شد.

اگر چه هر دوی آنها گفتند این پرونده را به دادگاه تجدید نظر خواهند کشاند.

کمیته تجدیدنظر فیفا اکنو گفته که «فعالیت ها و خدمات ارائه شده به فیفا، یوفا و فوتبال» از سوی این دو عاملی برای تخفیف محرومیت آنها بوده است.

انتخابات ریاست جدید فیفا قرار است روز جمعه انجام شود تا جانشین بلاتر مشخص شود.

بلاتر اخیرا در گفت و گو با نشریه تایمز مدعی شد که نیکلاس سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، از پلاتینی خواسته بود که برای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۲ به آمریکا رای ندهد، گرچه پلاتینی این موضوع را تکذیب کرد و قطر هم به عنوان میزبان آن دوره جام‌جهانی انتخاب شد.

شاهزاده علی بن حسین، شیخ سلمان بن ابراهیم آل‌خلیفه، جیانی اینفانتینو، توکیو سکسواله و ژروم شامپاین پنج نامزد جایگزینی بلاتر برای ریاست فیفا هستند.