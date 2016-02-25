۶۵کاندیدای انتخابات مجلس استان یزد در رقابت انتخاباتی باقی ماندند

محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ۱۰۲ نفر تایید صلاحیت شده در استان یزد، هم اکنون ۶۵ نفر در ادامه رقابت‌های کاندیداتوری مجلس باقی مانده اند که ۱۰ نفر از این تعداد طی ۲۴ ساعت گذشته انصراف رسمی داده اند.

وی بیان کرد: از زمان اعلام وضعیت صلاحیت ها تاکنون، در مجموع ۳۷ انصراف خود را اعلام کرده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: بر این اساس تاکنون در حوزه انتخابیه اردکان چهار کاندیدا باقی مانده اند که یک پیروز رقابت انتخاباتی از بین آنها راهی مجلس می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه از حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز به عنوان بزرگترین حوزه انتخابیه کشور نیز یک نفر راهی مجلس می‌شود، افزود: هم اکنون ۱۷ کاندیدا در ادامه این رقابت باقی مانده اند.

وی ادامه داد: از حوزه انتخابیه تفت شامل شهرستان‌های تفت و میبد نیز ۱۴ نفر باقی مانده اند که یک نفر از میان آنها راهی مجلس می‌شود.

طالبی یادآور شد: در حوزه انتخابیه یزد شامل شهرستا‌ن‌های یزد و اشکذر نیز تا این لحظه ۳۰ نفر باقی مانده اند که از میان آنها نیز یک نفر به مجلس راه می یابد.

وی بیان کرد: احتمال افزایش آمار انصرافی ها در حوزه های انتخابیه استان یزد وجود دارد که این آمار توسط رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.