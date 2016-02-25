ژنرال «دوستم» برای مبارزه با طالبان پا به میدان گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای مبارزه با طالبان در شهر «قوش تپه» ایالت جوزجان افغانستان پا به میدان گذاشت. این ژنرال کهنه کار با ۷۰۰ نیروی نظامی راهی شهر «قوش تپه» شد تا انتقام خون سربازانی را بگیرد که در این منطقه توسط طالبان سربریده شدند.

عملیات پاکسازی شهر «قوش تپه» و روستاهای اطراف آن از وجود طالبان از چند وقت پیش شروع شده است. با شنیدن خبر ورود ژنرال دوستم شمار زیادی از نیروهای طالبان از منطقه فرار کردند.

ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان و موسس حزب جنبش ملی اسلامی این کشور است. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان عمدتاً از ازبک ها و ترکمن های افغانستان تشکیل شده است و بیشترین طرفداران این حزب را نیز ترکمن ها و ازبک‌ های این کشور تشکیل می‌دهد.

دوستم از زمان حضور جماهیر شوروی سابق در افغانستان در عرصه سیاسی و نظامی حضور داشته و عمدتاً در حمایت و یا مخالفت از گروه‌ ها و جناح‌ های مختلف، عمل کرده‌ است.