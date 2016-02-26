من یک مربی تدافعی نیستم/ ۹ فینال پیش روی ما قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوانیس توپالیدیس که مربی یونانی آلمانی است که در تیم راه‌آهن جایگزین مهدی تارتار شده به نظر می‌رسد که کار سختی در این تیم داشته باشد. این مربی در گفتگویی با ما مدعی شده بر خلاف شایعات مطرح شده مربی دفاعی نیست و به بازی های تهاجمی علاقمند است.

ماحصل گفتگوی خبرنگار مهر با سرمربی جدید راه‌آهن را در زیر می‌خوانید:

* چه شد که راه‌آهن را به عنوان تیم جدیدتان انتخاب کرد.

- من سال‌ها در فوتبال اروپا مربیگری کردم. یک ایجنت (مدیر برنامه) با توجه رزومه خوب من با من تماسی برقرار کرد و من هم با بررسی شرایط، راه‌آهن را ابتدا به عنوان مدیر فنی و سپس به عنوان سرمربی انتخاب کردم.

* شرایط حال حاضر راه‌آهن را چطور می‌بینید؟

- مربی قبلی تیم زحمات زیادی کشیده و من هم شرایط را بررسی کردم. بازیکنان خیلی خوبی داریم که پتانسیل بالایی نیز دارند. ما تیم خوبی داریم و امیدوارم که بتوانیم روند صعودی را به دست آوریم و آن را حفظ کنیم.

* شما در اولین تجربه مربیگری‌تان در راه‌آهن باید به مصاف تیم بزرگ و پرطرفدار استقلال بروید. در رابطه با این بازی چه نظری دارید؟

- ما ۹ فینال را پیش‌ روی داریم. برای ما فرقی نمی‌کند که بخواهیم با پرسپولیس، استقلال، ذوب‌آهن و هر تیم دیگری در لیگ بازی کنیم. هر مسابقه‌ای در ادامه لیگ برای ما حکم فینال را دارد و برای هر مسابقه نیز برنامه داریم تا به موفقیت برسیم. ما تیم خیلی خوبی هستیم و می‌خواهیم که در پایان فصل جایگاه خوبی داشته باشیم.

* راه‌آهن در سال‌های اخیر در فوتبال ایران همیشه جزو تیم‌های پایین جدولی بوده و در هفته‌های آخر از سقوط باز مانده، آیا با حضور شما این روند ادامه خواهد داشت؟ - مطمئنا برنامه ما ابتدا این است که تیم را برای امسال در لیگ برتر حفظ کنیم و برای سال‌های آینده چشم به رتبه‌های بالای جدول داریم. با توجه به شرایطی که بررسی کردم، تهران دو تیم پرطرفدار به نام‌های استقلال و پرسپولیس دارد، اما سایر تیم‌های این شهر به علت اینکه تماشاچی ندارند مظلوم واقع می‌شوند. تیم‌های خارج از پایتخت ایران در شهرهای خودشان هواداران زیادی دارند. ما در مسابقه‌های‌مان آنجا مهمان هستیم اما بازی در تهران هم برای ما حکم مهمان بودن را دارد، زیرا هوادار نداریم. فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی ناکامی‌های راه‌آهن در سال‌های اخیر این موضوع بوده است.

* برنامه‌تان برای فصل آتی برای راه‌آهن چیست؟

- ما ابتدا برای فصل جاری تلاش می‌کنیم تا در لیگ برتر بمانیم. یکی از دلایل ناکامی راه‌آهن در سال‌های اخیر طبق بررسی‌ها این بوده که این تیم هر سال دیر بسته شده و بازیکنان خوب را سایر تیم‌ها جذب کرده‌اند، اما ما برنامه‌ریزی خوبی داریم تا بازیکنان خوبی جذب کنیم و تیم را برای رتبه‌های بالایی جدول ببندیم.

* شما یک مربی یونانی هستید و فوتبال یونان ناخودآگاه ذهن آدم را به سمت فوتبال تدافعی می‌برد، آیا برای راه‌آهن هم بازی‌های تدافعی را در نظر دارید؟

-خیر، اصلا این‌طور نیست. ما با توجه به شرایطی که داریم از هر مسابقه سه امتیاز را می‌خواهیم و برای رسیدن به هدف‌مان هم نیاز داریم تا بازی‌های تهاجمی را در برنامه‌مان جای دهیم.





