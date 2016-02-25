مذاکرات اسرائیل - ترکیه پیشرفت بسیاری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که مذاکرات ترکیه و رژیم صهیونیستی درباره موضوعات مختلف به ویژه احدث بندر در نوارغزه اخیرا پیشرفت های جدیدی داشته است.

این عضو ارشد حماس که خواست نامش فاش نشود افزود: دولت ترکیه برای بهبود وضعیت معیشت ساکنان نوارغزه از جمله بازسازی این منطقه و احداث بندر برای ساکنان آن و ایجاد ارتباط با جهان خارج با اسرائیل وارد مذاکره شده است.

وی به جزئیات این مذاکرات اشاره ای نکرد و گفت: به نظر می رسد اسرائیل برای جلوگیری از تشدید اوضاع کنونی به دنبال کاستن از فشارهای ساکنان نوارغزه و ارائه تسهیلات به آنها است.

گفتنی است جنبش حماس برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ و پس از جنگ ۵۱ روزه غزه در مذاکرات غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی خواستار ایجاد بندر در نوارغزه شد. احداث فرودگاه و بندر در نوارغزه در پیمان اسلو در سال ۱۹۹۳ قید شده است اما رژیم صهیونیستی در آن زمان اجازه احداث فرودگاه را داد که این امر نیز با آغاز انتفاضه الاقصی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ تخریب شد.