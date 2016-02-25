اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فراخوان برای دارندگان فیش حج سال ۱۳۹۵ عنوان کرد: با وجود قطع روابط سیاسی کشور عربستان با ایران از آنجا که حج فریضهای واجب و شرعی است بر اساس مصوبه شورای بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج و زیارت بنا بر وظایف قانونی، برنامهریزیها و اقدامات خود را طبق جداول زمانبندی شده برای تحقق تشرف به حج تمتع در سال ۹۵ را دنبال میکند.
وی ادامه داد: بر این اساس کلیه دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۲۰ خرداد ۸۵ برای انجام مرحله اول ثبت نام از ساعت ۸ صبح سهشنبه ۱۱ اسفندماه تا پایان وقت اداری ۲۵ اسفندماه با در دست داشتن اصل قبوض ودیعه گذاری به علاوه شناسنامه و کارت ملی با مراجعه به شعب بانک ملی باید نسبت به واریز مبلغ ۵۰ میلیون ریال علی الحساب به عنوان بخشی از هزینه سفر در حسابی به نام خود اقدام کنند.
مدیرکل حج و زیارت قم با بیان اینکه سود محاسبه شده برای این مبلغ به صورت روزشمار به حساب زایر ریخته میشود، گفت: از آنجا که به دلیل قطع روابط تاکنون امکان حضور نمایندگان سازمان حج و زیارت در عربستان برای نهایی کردن هزینههای هتل و... ممکن نشده است مبلغ پرداختی علی الحساب است و هزینه نهایی در زمان ثبت نام قطعی که در هفته اول اردیبشهت ماه است باید پرداخت شود.
وی در ادامه درباره پیش بینی تعداد واجدین شرایط حج ۹۵ در قم گفت: طبق پیش بینیها نزدیک به ۱۹۰۰ نفر در قم فیش سفر حج برای سال ۹۵ را در اختیار دارند.
رضایی همچنین درباره امکان واگذاری فیش حج گفت: افرادی که تمایل داشته باشند میتوانند با مراجعه به دفاتر مجاز اقدامات نقل و انتقال را انجام دهند.
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