ابراز نگرانی روسیه از طرح جایگزین نظامی آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه نسبت به طرح نظامی احتمالی آمریکا در سوریه و در صورت شکست روند صلح در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

«میخائیل بوگدانوف»، معاون وزیر خارجه روسیه با اعلام این خبر گفت: اظهارات آمریکا در مورد به کار بردن طرح نظامی جایگزین در سوریه نگران کننده است و ما هیچ اطلاعی از محتوای این طرح نداریم.

وی گفت: فعلا باید همه تلاش خود را در اجرای توافق آتش بس به دست آمده متمرکز کنیم. هنوز، زمینه های امیدوار کننده زیادی وجود دارد. این آتش بس، در صورت اجرایی شدن، نمونه ای از همکاری مشترک جامعه جهانی با یکدیگر است.

«بوگدانوف» ضمن ابراز خرسندی از توافق انجام شده میان آمریکا و روسیه، از انجام همکاری های مهم روسیه با دمشق خبر داد و گفت: انتظار می رود آمریکا نیز اقدامات مهمی در گفتگو با دیگر طرف های درگیر انجام دهد.