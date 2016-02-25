نمایشگاه کتاب عمان با حضور ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب عمان در فضایی به مساحت ۱۴ هزار متر مربع برپا شده است. در این نمایشگاه بیش از ۹۰۰ غرفه در ۳ سالن فعالیت میکنند.
در بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب عمان کمیته سازمان دهی با تخصیص سالنی به بخش کودک و نوجوان و محلی برای برنامههای جنبی کودکان میکوشد تا با همکاری تعدادی از نویسندگان، تصویرگران، ناشران، مربیان، نهادهای آموزشی و فرهنگی و دیگر کارشناسان رابطه بین کودک و کتاب را افزایش دهند.
از برنامههای جنبی که قرار است در این نمایشگاه اجرا شود، میتوان به سخنرانی، سمینارهای تخصصی در حوزه کتاب، شب شعر و دیگر رویدادهای فرهنگی به منظور جذب مخاطبان نمایشگاه اشاره کرد. همچنین در این نمایشگاه امکانات جستجوی کتاب از طریق رایانه برای بازدید کنندگان فراهم شده است.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات و رشد جریان تبادل فرهنگی میان دو ملت در سه دهه قبل میکوشد با برگزاری برنامههای فرهنگی و ادبی دردومین دوره از حضور خود در این نمایشگاه موجبات ارتقاء سطح روابط نویسندگان و ناشران دو کشور را فراهم آورد. سال گذشته کشورعمان به عنوان مهمان ویژه دربیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضورداشت.
از برنامههای ایران در این دوره از نمایشگاه میتوان به معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دعوت از ناشران برای حضور در این نمایشگاه، عرضه و نمایش بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب در موضوعاتی مانند ادبیات، هنر، ایران شناسی، کودک و نوجوان و ... به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی و معرفی وضعیت نشر کشورمان درقالب یک کتاب به زبان عربی مشتمل بر آمار نشر در ایران، مراجع نشر، معرفی ناشران فعال، موسسات، انجمن و آژانسهای ادبی مرتبط با نشر اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این نمایشگاه مذاکره برای فروش رایت کتابهای عرضه شده درغرفه ایران را در دستور کار خود قرار داده است که از این بین میتوان به کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد. از دیگر برنامههای پیش بینی شده در این نمایشگاه میتوان به برگزاری روز ایران، برگزاری نشستهای ادبی و دیگر برنامههای جنبی در روزهای نمایشگاه اشاره کرد.
یادآور میشود بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب عمان از تاریخ ۵ تا ۱۵ اسفند ماه به مدت ۱۱ روز در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد.
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