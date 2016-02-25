سید رضا موسوی ظهر پنجشنبه در حاشیه هماهنگی برنامه مشارکت صنایع حامی محیطزیست اردبیل در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست به خبرنگار مهر گفت: محیطزیست نه تنها با توسعه صنایع با چنین محوریتی مخالفت ندارد بلکه از آن حمایت نیز خواهد کرد.
وی از شرکت صنایع حامی و دوستدار محیطزیست استان در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست خبر داد و افزود: نمایشگاه بینالمللی محیطزیست در پانزدهمین دوره برگزاری خود شعار «اقتصاد سبز، عصر پساتحریم» را انتخاب کرده است.
وی افزود: بر همین اساس تمامی سمنهای فعال محیطزیست و صنایع حامی محیطزیست استان که وضعیت غیرآلاینده دارند از جمله کارخانه سیمان اردبیل در این نمایشگاه به تشریح دستاوردها و برنامههای خود خواهند پرداخت.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان در خصوص برخی طرحهای صنعتی در دست اجرا و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ صنعتی در سطح استان افزود: درصورتیکه این صنایع پیوستهای زیستمحیطی داشته و با توجه به مؤلفههای صیانت از محیطزیست فعالیت داشته باشند ما از احداث آن ها حمایت خواهیم کرد.
وی از جمله برنامههای محیطزیست استان در نمایشگاه بینالمللی را ارائه عملکرد و برنامههای دو سال اخیر و تبادلنظر با سایر استانها دانست و افزود: این نمایشگاه فرصت معرفی محصولات و خدمات محیطزیست را فراهم ساخته است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان با بیان اینکه صیانت از محیطزیست بیش از هر چیزی به نشر آگاهی نیازمند است، تأکید کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد از تجربیات سایر استانها و طرح و ایدههای آن ها بهرهمند شویم و دستاوردهای خود را انعکاس دهیم.
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست از ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه و از ساعت ۱۰ الی ۱۸ در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار میشود.
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