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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

مدیرکل محیط‌زیست اردبیل با مهر مطرح کرد؛

حمایت از محیط‌زیست رکن اصلی توسعه پایدار صنایع است

حمایت از محیط‌زیست رکن اصلی توسعه پایدار صنایع است

اردبیل – مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل گفت: حمایت از محیط‌زیست رکن اصلی توسعه پایدار صنایع است.

سید رضا موسوی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه مشارکت صنایع حامی محیط‌زیست اردبیل در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست به خبرنگار مهر گفت: محیط‌زیست نه تنها با توسعه صنایع با چنین محوریتی مخالفت ندارد بلکه از آن حمایت نیز خواهد کرد.

وی از شرکت صنایع حامی و دوستدار محیط‌زیست استان در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست خبر داد و افزود: نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست در پانزدهمین دوره برگزاری خود شعار «اقتصاد سبز، عصر پساتحریم» را انتخاب کرده است.

وی افزود: بر همین اساس تمامی سمن‌های فعال محیط‌زیست و صنایع حامی محیط‌زیست استان که وضعیت غیرآلاینده دارند از جمله کارخانه سیمان اردبیل در این نمایشگاه به تشریح دستاوردها و برنامه‌های خود خواهند پرداخت.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان در خصوص برخی طرح‌های صنعتی در دست اجرا و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ صنعتی در سطح استان افزود: درصورتی‌که این صنایع پیوست‌های زیست‌محیطی داشته و با توجه به مؤلفه‌های صیانت از محیط‌زیست فعالیت داشته باشند ما از احداث آن ها حمایت خواهیم کرد.

وی از جمله برنامه‌های محیط‌زیست استان در نمایشگاه بین‌المللی را ارائه عملکرد و برنامه‌های دو سال اخیر و تبادل‌نظر با سایر استان‌ها دانست و افزود:  این نمایشگاه فرصت معرفی محصولات و خدمات محیط‌زیست را فراهم ساخته است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با بیان اینکه صیانت از محیط‌زیست بیش از هر چیزی به نشر آگاهی نیازمند است، تأکید کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد از تجربیات سایر استان‌ها و طرح و ایده‌های آن ها بهره‌مند شویم و دستاوردهای خود را انعکاس دهیم.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌زیست از ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه و از ساعت ۱۰ الی ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شود.

 

 

کد مطلب 3565602
محمد میرزایی ناطق

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