اعلام پیش از موعد نتایج انتخابات اعتباری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، با بیان این مطلب اظهار داشت: آمارهایی که خارج از سیستم مراجع نظارتی و قبل از تصویب و تایید این مراجع نسبت به کل مجموعه انتخابات اعلام شود، اعتباری ندارد.

وی گفت: تا زمانی که شمارش آراء به پایان نرسیده است و مراکز رسمی نتایج را تایید و اعلام نکنند، اعلام نتایج انتخابات از سوی اشخاص و گروه ها حدس بوده و ممکن است هیچ واقعیتی نداشته باشد؛ چرا که این اطلاعات به صورت رسمی در اختیار آن ها قرار ندارد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: اطلاعات رسمی آراء، شمارش و جمع آوری آراء در اختیار نهاد اجرایی و نظارتی است.

آمادگی ۳۰۰ هزار عوامل نظارتی برای انتخابات

ره پیک گفت: برای برگزاری این دوره از انتخابات حدود ۳۰۰ هزار عوامل نظارتی در سطوح مختلف آموزش دیده و توجیه شد‌ه‌اند و آماده هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش شعب و صندوق های اخذ رای برای این دوره از انتخابات، آمادگی داریم از ۳۰۰ هزار عوامل نظارتی در شعب انتخابات استفاده کنیم.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تصریح کرد: ممکن است در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما بین نهاد اجرایی و شورای نگهبان توافق‌هایی صورت گرفته است تا این تفاوت‌ها در اجرا مشکلی پیش نیاید.

ره‌پیک گفت: تعداد عوامل صندوق در حوزه اجرایی و عوامل نظارتی در مقایسه با ادوار گذشته بیشتر شده است و برای هر دو انتخابات آموزش دیده‌اند.

وی افزود: عوامل نظارتی در مورد تجمیع آراء و شمارش آراء در حوزه‌های انتخابیه نیز آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

زمان آغاز و پایان شمارش آراء

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در ادامه گفت: طبق مقرراتی که در قانون آمده است، شمارش آراء انتخابات بلافاصله پس از پایان مهلت رای‌گیری آغاز می‌شود.

ره پیک افزود: هماهنگی‌های لازم برای ترتیب شمارش آراء صندوق های اخذ رای هر شعب که یکی مربوط به مجلس شورای اسلامی و دیگری مربوط به مجلس خبرگان رهبری بوده، صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پایان شمارش آراء به حجم آراء شعب بستگی دارد و شعبی که در حوزه‌های انتخابیه قرار گرفته اند، باید آراء آن شمارش شده و پس از تجمیع در نهایت آراء آن حوزه انتخابیه اعلام شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: بنابراین آغاز شمارش آراء همزمان با پایان مهلت اخد رای است که باید عوامل نظارتی و اجرایی مقدمات شمارش آراء را انجام دهند، اما پایان شمارش آراء بستگی به حجم کار دارد و پس از اتمام کار، نتیجه صورتجلسه شده و برای تجمیع به مراکز ذیربط ارسال می‌شود.

ثبت تخلفات انتخاباتی

ره پیک در مورد وضعیت تخلفات انتخاباتی نیز اظهار داشت: تخلف انتخاباتی وجود داشته و به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده است، اما خوشبختانه تخلفات به حدی نبوده که به سلب صلاحیت نامزدهای تایید صلاحیت شده منجر شود.

وی افزود: اگر نامزدها یا جریان‌ها به تخریب رقیب خود اقدام کنند، این تخلف است و قابلیت پیگیر دارد و اگر این موارد با ادله کافی احراز شود، قابل پیگیری است.

ضرورت تمکین نامزدها به نتیجه انتخابات

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به ضرورت تمکین نامزدها به نتایج انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: کسانی که به عنوان نامزد و داوطلب وارد عرصه انتخابات شده اند، خودشان اعلام کرده‌اند که تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و به قوانین التزام دارند و در چارچوب این قوانین وارد انتخابات شده‌اند.

ره پیک افزود: ثبت‌نام، ارئه مدارک، بررسی صلاحیت ها، رای گیری، شمارش و اعلام نتایج آراء مجموعه‌ای بهم پیوسته‌ هستند و نامزدها پذیرفته‌اند در این چارچوب فعالیت کنند، بنابراین نامزدی که شرکت کرده و تایید صلاحیت شده است اما اگر احیانا مردم به او رای نداند، باید تابع قانون باشد و اعلام کند که دیگری پیروز شده است.

وی ادامه داد: نامزدهای پیروز انتخابات نیز باید تابع قانون باشند و مراحل بعدی را طی کنند و همه تبعیت‌کنندگان از قانون پیروز هستند.

نحوه رسیدگی به اعتراض نامزدها

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات احتمالی برخی نامزدها نیز گفت: طبق مقررات قانونی، ترتیبات و مهلت‌هایی برای اعتراض و شکایات در برگزاری انتخابات وجود دارد و هرکسی شکایت دارد می‌تواند از آن طریق اعلام کند و بر اساس مستندات، گزارش‌ها و بازرسی ها به آن اعتراض‌ها رسیدگی خواهد شد.

ره‌پیک تاکید کرد: اگر شکایت صورت گرفته صحیح باشد، بر اساس مقررات قانونی، ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی و اعمال خواهد شد و اگر در بررسی‌ها این نتیجه حاصل شد که شکایت صحیح نیست، طبیعتا اثری نخواهد داشت.