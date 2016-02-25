مردم فارس با شکوه و اطمینان در انتخابات حاضر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل استانداری فارس، محمد علي افشانی، گفت: انتخابات به معنی واقعی كلمه به معنای حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است.

وی با بيان اين كه انتخابات به عنوان قدرت مردم برای اعمال حاكميتشان، مسئله ای است كه بايد مورد توجه خاص قرار گيرد ادامه داد: جامعه به شدت نيازمند حضور و رای مردم است، زيرا رای مردم سرنوشت جامعه را رقم می زند.

استاندار فارس تصریح کرد: مردم با اعتماد و اطمينان با باشكوه در انتخابات حاضر شده و سرنوشت خود را برای چهار سال آينده در مجلس شورای اسلامی و هشت سال آينده در مجلس خبرگان رهبری به خوبی رقم بزنند.

افشانی با اشاره به اين كه انتخابات حقی است كه مردم از آن برخوردارند و نبايد اين حق را از خود سلب كنند، تاكيد كرد: حق مردم برای اداره امور خويش مهم ترين حقی است كه از آن برخوردارند و بايد تلاش كنند از اين حق به بهترين وجه استفاده کنند.

وی با قدردانی از همه كسانی كه طی ماه ها و به ويژه روزهای گذشته تلاش های فراوانی كرده اند كه انتخاباتی پرشور برگزار شود، گفت: از ستادهای انتخابات سراسر استان فارس، هيئت های اجرايی، نظارت و بازرسی استان، فرمانداران، بخشداران، نيروهای امنيتی و انتظامی، نامزدها و هوادارانشان و مخصوصاً مردم استان كه شور و نشاط جوانان در ايام تبليغات را با بردباری تحمل كردند، تشكر مي كنم.

استاندار فارس با بيان اين كه همه جريانات بايد بدانند كه انتخاب آنان باعث مي شود كه مجلس به راي و نظر آنان نزديك تر باشد، تصريح كرد: مردم اگر تلاش مي كنند كه به آنچه مي خواهند برسند بايد در انتخابات شركت كرده و نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب كنند تا مجلسي شكل گيرد كه به خواست آنها نزديك تر باشد.

افشاني با اشاره به اين كه مجلس شوراي اسلامي در همه شئون اجتماعي و اقتصادي جامعه تاثيرگذار است و نمايندگان مجلس با وضع قانون و مخصوصا با نظارت نقش كليدي در اداره صحيح مملكت دارند، اظهار داشت: اگر مجلسي سالم و توانمند داشته باشيم مي تواند با وضع قانون و نظارت بر اجراي آن به سلامت سيستم اجرايي كمك كند و اگر مجلس توانمندي لازم را نداشته و به خوبي نظارت نكند و اگرنمايندگان آگاه به اين وظيفه نباشند و توان نظارت بر امور اجرايي را نداشته باشند دچار نقصان مي شويم، بخشي از فساد در جامعه به اين دليل شكل گرفته است.

وي با بيان اين كه استان فارس داراي ۸۴ حوزه انتخابيه شامل ۱۵ حوزه اصلي و ۶۹ فرعي است كه در سه هزار و ۱۱ شعبه اخذ راي، آراي مردم را اخذ خواهند كرد، افزود: ۴۵ هزار و ۵۸۰ نفر عامل اجرايي در شعب اخذ راي مستقر خواهند شد و ۱۳ هزار نيروي امنيتي و انتظامي نيز براي ايجاد امنيت در شعب و در تمام بخش هاي برگزاري انتخابات فعال خواهند بود.

استاندار فارس با اشاره به اين كه اين استان داراي ۳۰۱۱ شعبه كه دو هزار و ۹۶ شعبه شهري و روستايي و ۹۱۵ شعبه سيار در انتخابات خواهد بود، ادامه داد: حدود سه ميليون و ۳۷۴ هزار نفر واجد شرايط راي در كل استان حضور دارند و به مردم اطمينان مي دهيم كه اين انتخابات جزء بهترين انتخابات ها خواهد بود و همه اقدامات لازم براي صيانت از راي مردم صورت گرفته است.

افشاني تحويل تعرفه ها با سريال هاي مشخص به هر شعبه و نصب شماره سريال ها در شعب و كنترل سريال ها توسط سه هزار و ۵۰۰ نفر بازرس استاندار و وزارت كشور را از جمله اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: انتخابات به صورت نيمه الكترونيكي انجام مي شود و هر فرد فقط يك بار مي تواند در انتخابات شركت كند.

وي تاكيد كرد: هيچكس نمي تواند دو بار يا با شناسنامه جعلي در انتخابات راي دهد زيرا سيستم به طور آنلاين هشدار مي دهد كه شخص قبلا راي داده و يا شناسنامه جعلي مراجعه كرده است.

استاندار فارس با اشاره به مصوبه هيات دولت كه توسط معاون اول رئيس جمهور اعلام شده است، ادامه داد: بر اساس اين بخشنامه، نمايندگان فرمانداران و بخشداران نبايد از افرادي كه دو بار يا با شناسنامه جعلي راي مي دهند، اخذ راي كنند و اين افراد به مراجع قضايي معرفي شده و حتي امكان بازداشت آنان در محل صندوق اخذ راي وجود دارد؛ بنابراين افراد بايد حرمت خود را حفظ كرده و هرگز به انجام چنين كاري مبادرت نكنند زيرا در نگاه مردم به عنوان يك شخص متقلب قلمداد مي شوند.