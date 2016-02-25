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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی به بازنشستگان این صندوق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسلامیان از پرداخت عیدی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی دولت و حمایت‌های شخص رئیس‌جمهور عیدی یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر از بازنشستگان دولتی از امروز پرداخت شد.

وی با اشاره به پرداخت حقوق بهمن‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: این حقوق نیز همزمان با عیدی بازنشستگان پرداخت شد، ضمن اینکه میزان عیدی به بازنشستگان ۶۸۸ هزار تومان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان با اشاره به اینکه دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بیشترین جمعیت صندوق بازنشستگی کشوری را دارند، بیان داشت: ارائه خدمات فرهنگی، توریستی و زیارتی بخش دیگری از خدمات پیش‌بینی شده برای بازنشستگان کشوری است.

کد مطلب 3565607
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • ايراني ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      من بازنشسته آموزش وپرورش هستم يك ريال هم واريز نشده...........

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