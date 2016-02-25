توزیع ۲۵هزار نهال رایگان بین شهروندان ساکن در بخش مرکزی شهر تهران

امیرحسین عساری با بیان این مطلب گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فصل مناسب برای کاشت نهال، امسال ۲۵هزار نهال از طریق غرفه های مستقر در بوستان ها و نیز سامانه ارتباطی ۱۳۷ بین شهروندان توزیع خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه، تأثیر وجود درختان در فضاهای شهری و منازل شهروندان را برای کاهش آلودگی هوا و ایجاد ریه های تنفسی در بخش مرکزی شهر تهران حائز اهمیت دانست و از شهروندان خواست تا با کاشت نهال در حیاط منازل خود و نگهداری از این گیاهان ؛علاوه بر ایجاد منظر سبز و زیبا در محیط زندگی سهمی در پاکیزگی هوای شهر داشته باشند.

به گفته عساری نهال درختان شلیل، هلو، گیلاس، خرمالو و آلبالو برای کاشت در منازل آماده تحویل به شهروندان است که طی هفته آینده ۶غرفه تحویل رایگان نهال نیز در بوستان های سطح منطقه دایر خواهند شد تا شهروندان بتوانند نهال های مورد نیاز خود را از این غرفه ها دریافت کنند.

همچنین طرح کاشت ۲هزار نهال توسط کارشناسان فضای سبز در منازل شهروندان نیز انجام می شود که متقاضیان می توانند با سامانه ارتباطی ۱۳۷ تماس گرفته و درخواست خود را مطرح نمایند.

پیش از این ۸ هزار نهال غیر مثمر از سوی اداره فضای سبز شهرداری منطقه ۱۱ در معابر و بوستان های سطح منطقه کاشته شده که کاشت ۱۵۰۰ درخت چنار در خیابان های ولی عصر(عج) و دیگر معابر اصلی بخش مرکزی شهر در همین راستا انجام شد.