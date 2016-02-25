حضور حداکثری در انتخابات خط بطلانی بر تمام توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، تنها یک روز مانده به موعد برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان رهبری، مسئولان سپاه ناحیه اهر در جمع خبرنگاران بر لزوم حضور حداکثری مردم در این رویداد مهم و تاثیر آن بر خنثی شدن توطئه های دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید کردند.

لزوم حضور حداکثری مردم شهرستان اهر در انتخابات

فرمانده سپاه ناحیه اهر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو اظهار کرد: مردم ایران اسلامی بویژه شهرستان های اهر و هریس همان گونه که ۳۷ سال گذشته در تمامی صحنه ها با وحدت و انسجام حضور یکپارچه ای داشتند، امسال نیز برای پایداری و تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی با شور و شوق پای صندوق های اخذ رای حضور یافته و عکس خواسته های دشمنان نظام و انقلاب را در عرصه ظهور انجام خواهند داد.

سرهنگ عبدالحسین ایمانی بابیان اینکه همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاکید کرده اند همه باید در این انتخابات حضور یابند، حتی کسانی که با نظام و رهبری مشکل دارند، افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان گر اهمیت و ضرورت انتخابات در این برهه از زمان است که دشمنان قسم خورده همچون گذشته در تلاش اند تا صحنه های سیاسی کشورمان را با ایجاد شبهه و شاعبه های متعدد به حاشیه کشانند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات آزاد نشان گر حکومت دموکراسی و تجلی مردم سالاری دینی است، ادامه داد: اکنون که دشمنان ایران اسلامی و در راس آن آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با ارائه لیست های انتخاباتی برای مردم غیور و همیشه در صحنه خط و خطوط نشان می دهند که در انتخابات هفتم اسفندماه به چه کسی رای بدهید و به چه کسی ندهید و حالا مفتی سعودی این کلمه را تکرار می کند تا ملت مسلمان ایران را از راه به در کند ولی ما در صحنه انتخابات نشان می دهیم که به هیچ یک از توطئه های دشمنان جواب محکم نه را خواهیم گفت.

ایمانی با تاکید بر اینکه انگلیسی ها از وجود علمایی همچون یزدی، مصباح و جنتی هراس دارند و با حضور آن ها در انتخابات به شدت احساس خطر کرده اند، گفت: شبکه های خارجی مانند بی بی سی که از سوی دولت انگلیس حمایت می شود، برای تفرقه افکنی بین ملت ایران در انتخابات از هیچ فعالیتی دریغ نمی کند و وظیفه همه آحاد مردم در این انتخابات، با انتخاب فرد اصلح فرمایش مقام معظم رهبری را در خصوص اینکه مردم عکس خواسته های دشمنان عمل می کنند تحقق بخشیم.

فرمانده سپاه ناحیه اهر در پایان خاطرنشان کرد: هفتم اسفندماه مقارن با دو انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و روز خلق حماسه و تجلی مردم سالاری در میهن اسلامی ایران است، امت ایران بویژه سر ایران و بخصوص مردم منطقه ارسباران و شهرستان اهر با حضور گسترده در انتخابات حماسه ای به یادماندنی را خلق کرده و بر اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی خواهند افزود و همچنان ثابت می کنند که همانند ۳۷ سال در حفظ آرمان ها و خط رهبری ثابت قدم هستند.

حضور مردم در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر نیز در همین راستا گفت: حضور تمامی اقشار جامعه بخصوص مردم شهرستان اهر در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است زیرا شهدا با خون خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و اکنون بار دیگر زمان آن فرارسیده تا با حضور در صحنه مهم ترین رویداد کشور، انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تعیین سرنوشت چندین ساله مملکت سهیم شویم.

حجت الاسلام رستم ممی زاده با اشاره به اینکه استکبار جهانی خواب های آشفته ای برای خدشه دار کردن انتخابات ایران دیده است، افزود: انتخابات هفت اسفندماه تنها رقابت کاندیداها نیست بلکه دشمنان نیز با استفاده از عرصه انتخابات ما می خواهد به هر نحوی به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی نفوذ کند و حتی برای اینکه ملت مسلمان را گمراه کند برای خود خط و مشیع تعیین کرده تا افراد نزدیک به سیاست های خود را وارد مجالس کند.

وی تاکید کرد: جوان و پیر، مرد و زن، روحانییون، قشر مذهبی و همه همه در انتخابات نقش قابل توجهی دارند و مشارکت تمامی اقشار مردم در حماسه هفت اسفند ضروری است و گروه های سیاسی و احزاب برای شکوه و تجلی واژه مردم سالاری با تشویق مردم ایران از هر قوم و قبیله ای اقتدار ایران را برای چندمین بار به عرصه نمایش بگذارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر با تاکید بر اینکه شورای نگهبان همانند گذشته با شناسایی نفوذی ها، دست دشمنان ایران را از حضور و نفوذ در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قطع کرد، گفت: اکنون دشمن بطور آشکارا به صحنه های انتخاباتی وارد شده و برای انتخاب کاندیداهای همسو با سیاست های خود تلاش می کند تا به بدنه نظام جمهوری اسلامی به هر نحوی وارد شود و از سوی دیگر تلبیغ می کند که مردم ایران به علمایی همچون حضرات آیات جنتی، مصباح و یزدی رای ندهند چراکه با انتخاب این علماء در انتخابات منافع برخی کشورها به خطر خواهد افتاد.

حجت الاسلام ممی زاده در خاتمه حضور تمامی اقشار جامعه را در انتخابات یک وظیفه ملی و دینی دانست، خاطرنشان کرد: همانطوری که رسانه های بیگانه برای رای ندادن به کاندیداهای خلاف نظر آنها تلاش می کنند و اکنون تنها یک روز به حماسه ملی ایران باقی مانده و مردم با انتخاب افراد اصلح برعکس خواسته های دشمن عمل کنند چراکه کلیه توطئه های نظام استکباری با حضور ملت ایران در پای صنوق های رای خنثی می شود.