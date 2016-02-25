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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۵۳

موافقت کُردهای سوریه با قرارداد آتش بس در این کشور

موافقت کُردهای سوریه با قرارداد آتش بس در این کشور

گروه موسوم به «نیروهای دمکرات سوریه» ضمن استقبال از توافق آتش بس در سوریه، حق دفاع را در صورت حمله احتمالی به این گروه برای خود محفوظ دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، گروه موسوم به «نیروهای دمکرات سوریه» موافقت خود را برای آتش بس در سوریه در راستای توافق انجام شده میان روسیه و آمریکا اعلام کرد.

گفته می شود این گروه، از بزرگترین تشکیلات نظامی کُردهای درگیر در جنگ سوریه به حساب می آید.

در بیانیه این گروه که از شبکه تلویزیونی «المیادین» پخش شد، آمده است: آتش بس حاصل از توافق میان آمریکا و روسیه قدمی تاریخی و بزرگ است.

در این بیانیه همچنین از ترکیه با عنوان یکی از طرفین درگیر در جنگ نام برده شده که ناظر آتش بس است.

گروه «نیروهای دمکرات سوریه»، همچنین هشدار داده که حق دفاع از خود را در صورت حمله احتمالی به این گروه محفوظ می دانند.

کد مطلب 3565616

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