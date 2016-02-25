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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۱

نایب رئیس هیئت هندبال استان قزوین:

رقابت های هندبال دسته دو بانوان کشور در قزوین به پایان رسید

رقابت های هندبال دسته دو بانوان کشور در قزوین به پایان رسید

قزوین- نایب رئیس هیئت هندبال استان قزوین گفت: رقابت های هندبال دسته دو بانوان کشور در قزوین با شناخت تیم های صعود کننده به دسته بالاتر به پایان رسید.

صغری خلخالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان این رقابت ها و پس از ۶ روز رقابت فشرده تیم سنندج در فینال با شکست تیم قزوین به عنوان قهرمانی دست یافت و دو تیم جواز شرکت در رقابت های دسته اول کشور در سال آینده را کسب کردند.

وی افزود: در دیدار رده بندی هم تیم های تهرانی دانشگاه پیام نور و امید با هم رقابت کردند که در پایان تیم دانشگاه پیام نور عنوان سوم را از آن خود کرد.

خلخالی با بیان اینكه تیم قزوین جوان ترین تیم شرکت کننده در این رقابت ها بود افزود: تیم های سنندج، قزوین، دانشگاه پیام نور و امید تهران، شهرداری زنجان، دلفان لرستان، فراقمصر، شاهین شهر در این رقابتها شرکت داشتند.

نایب رئیس هیئت هندبال استان قزوین خاطر نشان کرد: در این دوره از رقابت های دسته دو کشور ۴ کوبل داوری دو نفره قضاوت داشتند که از استان قزوین مژگان حسن زاده و مرضیه قفلی بعنوان کوپل یک و حمیده حاج علی و سمیه گروسی بعنوان کوبل دو داوری استان قزوین در این رقابت ها قضاوت کردند.

رقابت های دسته دو هندبال بانوان کشور از اول تا ششم اسفند در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد.

 

کد مطلب 3565623

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