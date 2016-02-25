استان کرمانشاه کمترین تخلفات انتخاباتی را داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله عزیزی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه اظهار داشت: تعداد ۱۶۰۰ بازرس و سربازرس حسن جریان انتخابات در استان کرمانشاه را رصد می کنند و بر اساس ماده ۲۵ انتخابات مجلس و ماده ۷۶ انتخابات خبرگان کار نظارت را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت سامانه سهبا گفت: این سامانه برای حوزه های مختلف شامل نظارت مردمی، تضمین حقوقی نامزدهای خبرگان و مجلس، بازرسان و سربازرسان طراحی شده است و از پیامک تخلفات و موارد ضروری دریافت خواهد شد.

حجت الاسلام عزیزی بیان کرد: در ستاد انتخابات استان کرمانشاه علاوه بر بحث بازرسی‌کمیته حقوقی نیز فعال است و موظفیم تا سوالات حقوقی فرمانداران و عوامل اجرایی را پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه نسبت به سایر استان ها کمتریت تخلفات انتخاباتی را داشته، گفت: ستاد انتخابات استان از ۶ ماه گذشته برنامه ها و جلسات خود را برای برگزاری باشکوه انتخابات برگزار و نتیجه این تدابیر خوشبختانه به این مهم رسید که بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که کمترین تخلف انتخاباتی را داشته است.

حجت الاسلام عزیزی سامانه ۱۱۱ را پل ارتباطی دولت و ملت عنوان کرد و خواستار معرفی این سامانه از طریق رسانه ها به مردم شد و گفت: مردم نیز اگر نقض قانونی در جریان انتخابات مشاهده کردند با این سامانه تماس بگیرند و کارشناسان ما به صورت آنلاین و آفلاین شکایات را گزارشات را دریافت خواهند کرد.

این مسئول با بیان اینکه مجازات های ۳ تا ۳۰ روز برای تخلفات انتخاباتی لحاظ شده، افزود: بارها اعلام شده که مواردی همچون دیوار نویسی، کارناوال تبلیغاتی نامتعارف ممنوع است و با این مسائل برخورد می شود.

عزیزی در خصوص اینکه اگر تشابه اسمی کاندیداها وجود داشته باشد و اسم نوشته شده بر روی برگه رای مشخصات دیگری نداشته باشد، گفت: هر کدام از کاندیداها کد جداگانه ای دارند از طرفی نام پدر هم لحاظ شده اما اگر بین کاندیداهایی تشابه اسمی وجود داشته باشد و بر روی برگه رای مشخصه دیگری برای شناسایی کاندید خاص نباشد در آنصورت رای به نفع کاندیدایی شمرده می شود که مشهور و شاخص باشد.