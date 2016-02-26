خبرگزاری مهر، گروه استانها: رای گیری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ساعت هشت صبح امروز جمعه همزمان با سراسر کشور در استان لرستان آغاز شده در حالیکه برخی از مردم استان لرستان از دقایقی قبل از آغاز رای گیری در شعب اخذ رای حاضر شده تا به محض شروع فرآیند اخذ آرا، رای خود را به صندوق بیندازند.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرآیند رای گیری در استان لرستان همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروز جمعه آغاز شده است.

سید سعید شاهرخی با تاکید بر اینکه تعرفه به اندازه کافی در میان شعب اخذ رای توزیع شده است، افزود: مشکلی در زمینه تعرفه در استان وجود ندارد.

وی همچنین پیرامون احتمال تمدید انتخابات نیز گفت: تمدید انتخابات در صورت نیاز با پیشنهاد استاندار و تایید وزیر کشور صورت خواهد گرفت.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همچنین به شهروندان لرستانی توصیه کرد که در ساعات اولیه رای گیری با حضور در محل شعب اقدام به انداختن رای خود به صندوق کنند و این کار را به ساعات پایانی جمعه موکول نکنند.

شاهرخی با تاکید بر اینکه فضای انتخاباتی در استان آرام و مطلوب است، یادآور شد: هیئت های اجرایی، هیئتهای بازرسی و همچنین نظارت لرستان در کار برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

وی همچنین با اشاره به در نظر گرفتن هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات در لرستان، عنوان کرد: همچنین بیش از ۳۶ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، پشتیبانی، بازرسی و امنیتی مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

شاهرخی با اشاره به فعالیت ۸۲۹ شعبه اخذ رای ثابت در سطح استان، افزود: همچنین ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

وی به جمعیت واجد شرایط رای دادن در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره از انتخابات یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و این در حالیست که این تعداد در دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک میلیون و ۲۰۹ هزار نفر بوده است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان یادآور شد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.