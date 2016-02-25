یونان مشتری LNG ایران شد/آتن دروازه ترانزیت گاز ایران به اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق ایران و بزرگترین پالایشگاه نفت یونان به منظور از سرگیری معاملات نفت خام، این کشور اروپایی خواستار انتقال و ترانزیت گاز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

«پانوس اسکورلتیس» وزیر انرژی یونان با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با ایران به منظور واردات و ترانزین گاز طبیعی، گفت: بر اساس پتانسیل‌ و ظرفیتهای دو کشور در حال گفتگو برای تبدیل کردن یونان به دروازه صادرات گاز و انرژی ایران به اروپا هستیم.

این مقام دولت آتن با تاکید بر اینکه به دنبال بازگشایی درها برای همکاری در زمینه گاز با ایران هستیم، تاکید کرد: توافق نفتی ایران و یونان، نخستین توافق با شرکت‌ها و کشورهای اروپایی پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی بود.

اسکورلتیس با یادآوری اینکه ایران قصد دارد گاز خود را به شکل مایع (ال. ان. جی) و با کشتی صادر کند، بیان کرد: بر این اساس پایانه‌های گاز در نزدیکی آتن می‌تواند یکی از مبادی ورود گاز ایران باشد و تاسیسات مشابه دیگری در شمال یونان هم می‌تواند درگاه دیگری برای ایران باشد.

وزیر انرژی یونان تاکید کرد: ایران برای استفاده از تاسیسات موجود گازی یونان برای صادرات و انتقال گاز طبیعی به اروپا اظهار تمایل و علاقه کرده است.

این مقام ارشد دولت یونان با یادآوری اینکه هر دو پایانه گاز در یونان امکان اتصال به شبکه‌های خطوط لوله گاز بین‌المللی در سطح اروپا را دارند، اظهار داشت: مراحل آزمایش خط لوله اتصالی یونان به بلغارستان در ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد.

همزمان با اعلام آمادگی وزیر انرژی یونان بریا ترانزیت گاز یاران به اروپا، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت اخیرا از فروش روزانه ٦٠ هزار بشکه نفت خام ایران به شرکت هلنیک پترولیوم یونان خبر داده و گفته است: حجم فروش نفت به این شرکت یونانی می‌تواند به ١٥٠ هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد.

به گزارش مهر، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان اخیرا در سفری به تهران با برخی از اعضای اقتصادی کابینه دولت دیدار و گفتگو کرده است.

شرکت هلنیک پترولیوم بزرگترین پالایشگر یونان است که چهار پالایشگاه نفت در شهرهای سالونیک، الوزیس، آسپروپیرگوس و اسکوپیه دارد و نفت خام مورد نیاز آنها را از طریق خط لوله و از کشورهای عربستان، عراق، ایران، لیبی و روسیه تامین می‌کند.