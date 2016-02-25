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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد انتخابات کشور؛

داشتن «شماره ملی» برای شرکت در انتخابات ضروری است

داشتن «شماره ملی» برای شرکت در انتخابات ضروری است

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۳ اعلام کرد؛ برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه، همراه داشتن شماره ملی نیز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

«به آگاهی عموم ملت شریف ایران می رساند به جهت سهولت فرایند ثبت‌نام رأی دهندگان جهت اخذ رأی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه، همراه داشتن شماره ملی نیز ضروری می‌باشد.

لذا از عموم هموطنان عزیز دعوت می شود در روز جمعه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۴ با همراه داشتن شماره ملی و شناسنامه خود، با حضوری آگاهانه و پرشور، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران افزوده و مجریان انتخابات را نیز در هر چه بهتر برگزار نمودن آن یاری نمائید».

کد مطلب 3565639

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