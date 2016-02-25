تعداد نامزدهای انتخاباتی اردبیل به ۹۹ نفر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات اردبیل ظهر پنج شنبه ماریا موسوی با اعلام این خبر تصریح کرد: در ابتدا ۲۰۳ نفر برای نامزدی نمایندگی مجلس در استان اردبیل نام نویسی کرده بودند.

وی با اذعان به تغییر حوزه دو نفر از استان های دیگر اضافه کرد: در نهایت صلاحیت ۲۰۵ نفر نامزد انتخاباتی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد انتخابات استان با بیان اینکه تاکنون ۵۱ نفر از نامزدها در مراحل مختلف انصراف دادند و همچنین ۵۵ نفر در مراحل مختلف رد صلاحیت شدند، اضافه کرد: در حال حاضر ۹۹ نفر در میدان رقابت باقی مانده اند.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳ نفر در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین، ۲۰ نفر در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار، ۱۷ نفر در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۳ نفر در مشگین شهر و ۷ نفر در حوزه انتخابیه گرمی مغان، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد هستند.

وی با اشاره به افزایش ۷۷ شعبه به شعبه های رای گیری نسبت به انتخابات دوره نهم مجلس ادامه داد: یک هزار و ۲۳۶ شعبه رأی گیری در سراسر استان در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان تصریح کرد: از این تعداد ۷۶۲ شعبه روستایی، ۴۷۴ شعبه شهری، ۷۹۸شعبه ثابت و ۴۳۸ شعبه سیار هستند و برای آسایش بیشتر شهروندان تلاش شده در نقاط پرتردد، شعبه ای دایر باشد.

وی با بیان اینکه در هرشعبه دو صندوق رأی خواهد بود و در مجموع دو هزار و ۴۷۲ صندوق رأی گیری در استان خواهیم داشت، اضافه کرد: ساعت هشت صبح روز جمعه هفتم اسفندماه رأی گیری آغاز می شود و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت و هرگونه تمدید زمان رأی گیری از سوی وزارت کشور اطلاع رسانی خواهد شد.