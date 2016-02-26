رئیس ستاد انتخابات لرستان رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهرخی در حاشیه انداختن رای خود به صندوق با اشاره به حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رأی در همه انتخاباتها اظهار داشت: پیروز اصلی انتخابات ملت بزرگ ایران است.

وی با تأکید بر اهمیت و حساسیت برگزاری انتخابات کشور در عرصه های جهانی و بین المللی و بازتاب گسترده آن تصـریح کرد: به رغم تلاش های گسترده بیگانگان اما همواره ملت شریف ایران در انتخابات حماسه خلق کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان بیان داشت: به طور حتم مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار لرستان مانند سنوات گذشته در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری حضوری گسترده و پرشور خواهند داشت.

شاهرخی تاکید کرد: با توجه به برگزاری دو انتخابات از مردم استان تقاضا داریم رای خود را در ساعات اولیه انتخابات به صندوق بی اندازند.

لرستان دارای ۹ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و دو کرسی در مجلس خبرگان رهبری است.