به گزارش خبرگزاریر مهر، فریدون معینی درباره نشست خود با مسئولین کمیته های جوانان استانهای سراسر کشور گفت: این نشست درحالی برگزار شد که درباره تعیین محدوده سنی متولدینی که باید در این رده ها بازی کنند، چگونگی توزیع و سیستم استعدادیابی در سال ۹۵ بحث و تبالدل نظر شد و در پایان برنامه های کمیته جوانان برای سال جدید به حاضرین ارائه شد.

وی در ادامه بیان کرد: پس از تفاهم نامه ای که بین فدراسیون، آکادمی ملی فوتبال و ورزش آموزش و پرورش صورت گرفت مقرر شد تا از سال آینده مسابقات رده سنی زیر ۱۳ سال را برگزار کنیم ضمن اینکه با توجه به نیاز بالای فوتبال کشور و همچنین عدم برگزاری مسابقات در رده زیر ۱۵ و زیر ۱۷ سال، باید برنامه ریزی دقیقی در این راستا داشته باشیم. در واقع قصد داریم با استعدادیابی و برگزاری مسابقات مختلف، کلیه بازیکنان مستعد را انتخاب کنیم و با پرورش آنها، آینده تیم های ملی خود را تامین کنیم.

سرپرست کمیته جوانان در ادامه گفت: بودجه یکی از مهمترین نیازهای ما برای اجرای برنامه ها در فوتبال پایه است که درصدد تهیه برنامه های آن هستیم و پس از ارائه و موافقت هیات رئیسه، امیدوارم بتوانیم گام های موثری در زمینه فوتبال پایه برداریم.

وی درباره گروه بندی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تیم ملی نوجوانان مطرح شد گفت: ایران با تیم های مالزی، ازبکستان و ژاپن همگروه است. این تیم تجربه خوبی داشته و در تورنمنت هایی که شرکت کرده است، تا کنون عملکرد مطلوبی از لحاظ فنی و همچنین ارزیابی کادر فنی از بازیکنان کسب کرده است. این تیم قرار است نهم اسفند ماه به ازبکستان برود و در تورنمنتی که به میزبانی این کشور برگزار خواهد شد، شرکت کند. معتقدم حضور در ازبکستان می تواند به کادر فنی تیم ملی نوجوانان کمک کند تا ارزیابی های لازم را در خصوص رقابت در قهرمانی آسیا انجام دهند. بازی با دو تیم ازبکستان و ژاپن که در گروهمان هستند کمک بسیاری به ما خواهد کرد تا آنها را آنالیز کنیم. ما نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم چرا که تمام تیم ها مرتبا در حال رشد هستند و بدون شک رقابت سختی را با آنها در پیش خواهیم داشت. فدراسیون ژاپن نیز از تیم های پایه خوبی بهره می برد و سرمایه گذاری بسیار مطلوبی در این زمینه انجام می دهد. مالزی نیز حریف دست و پا بسته ای نیست و امیدوارم در دیدار های پیش رو موفق باشیم.

سرپرست کمیته جوانان در پایان گفت: به زودی اسامی بازیکنان زیر ۱۴ سال که توسط استعدادیاب های کمیته جوانان فدراسیون و استانها انتخاب شده اند، از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.