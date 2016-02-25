پیکر دو شهید دیگر به جمع ۱۱۵ شهید گمنام استان مرکزی می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شاه محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده همزمان با ایام فاطمیه و در پانزدهم اسفند ماه سال جاری پیکر دو شهید گمنام در پس از مراسم تشییع در دانشگاه فنی امیرکبیر اراک به خاک سپرده می شود.

وی افزود: این پیکرهای مطهر در بدو ورود به اراک به مسجد «حاج حسین ساعت» انتقال می یابد و همزمان با آن مراسم شبی با شهدا در این مسجد برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم از سوی دستگاه های مربوطه برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اندیشیده شده و پس از برگزاری آئین تشییع نیز نماز میت بر پیکر این دو شهید گمنام به امامت آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی قرائت می شود.

شاه محمدی بیان داشت: انتظار می رود مردم ولایتمدار و انقلابی استان همچون گذشته حضور پرشور و گسترده ای در این مراسم معنوی داشته باشند و رسانه ها نیز به بهترین نحو این ایثارگری کسانی که با خون خود انقلاب و نظام اسلامی را صیانت کردند، اطلاع رسانی کنند.