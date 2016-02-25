استعفای پیامکی شهردار قانونی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی جان شمشیربند ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه که در دفتر شورای شهر ساری برگزار شد با اشاره به اخباری که در رسانههای مختلف در خصوص استعفای شهردار ساری پخششده است گفت: استعفا یکروال خاص و قانونی دارد و هر مدیری باید روال قانونی آن را طی کند.
وی بابیان اینکه شهردار ساری طی روزهای گذشته با دیدن برخی از نا ملایمتها و بیمهریها از سوی برخی از مدیران پیامکی مبنی بر استعفای خود را برای اعضای شورای شهر ساری ارسال کرد که با برگزاری نشست با شهردار ساری و اعضا اعلام شد که شهردار ساری نباید اعلام استعفا میکرد.
سردار شمشیربند تصریح کرد: با استناد به ماده ۵۰ قانون شورا استعفای شهردار یا به صورت کتبی یا بارأی اکثر اعضای شورای شهر اجرا میشود که با توجه به مذاکرات انجامشده با شهردار ساری استعفای مهدی عبوری ازنظر اعضای شورای شهر جایگاه مطرح کردن نداشته است.
رئیس شورای شهر ساری با اشاره به رضایتمندی مردم از شهردار ساری و اقدامات انجامشده برای مرکز استان مطرح کردن استعفای شهردار برای اعضای شورای هیچ جایگاهی نداشته و شهردار در سمتش باقی خواهند ماند و اعضای شورای شهر نیز از مهدی عبوری حمایت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: استعفای شهردار ساری اتفاق نخواهد افتاد و مدیران نیز باید بدانند فردی که بهعنوان شهردار ولایت مدار در مرکز استان تمام توان خود را به کار گرفته است و برای عمران شهر تلاش میکند نیازمند حمایت همهجانبه و برخورد دوستانه است.
شمشیربند علت استعفای شهردار را نا ملایمتها، ارائه شبنامهها و سخنرانی برخی از کاندیداها و مسئولین در ستادهای انتخاباتی اعلام کرد و افزود: این افراد تصمیم داشتند با احساساتی کردن اعضای شورای شهر و شهردار از فعالیتهای شهردار و شورا جلوگیری کنند که موفق نشدند.
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