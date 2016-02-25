شتاب و تعجیل در اعلام نتایج انتخابات نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی در نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اعلام نتایج انتخابات در تمام دنیا تابع قوانین و مقررات است و در کشور و استان نیز اعلام نتایج اولیه و قطعی و نهایی از جمله روال کار خواهد بود.

شاه آبادی اعلام نهایی نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را منوط به تایید همزمان شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور دانست و افزود: کنکاش، تعجیل و تخمین و شتاب در اعلام نتایج آرامش استان را بر هم می زند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیان کرد: امسال تحرکات خوبی در بحث اطلاع رسانی انتخابان صورت گرفت و قطعا مردم در جریان نتایج قرار خواهند گرفت و اطلاع رسانی خواهد شد.

شاه آبادی گفت: تمام اطلاعات در خصوص انتخابات جمع آوری و به وزارت کشور اعلام و پس از آن در نشست خبری به اطلاع خواهد رسید.

وی همچنین بیان کرد: در صورتیکه انتخابات به مرحله دوم کشیده شد، مرحله دوم نیز در نیمه دوم فروردین ماه و یا اوایل اردیبهشت ۹۵ برگزار خواهد شد.