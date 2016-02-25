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۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

دبیر ستاد انتخابات مازندران:

شمار داوطلبان انصرافی انتخابات مجلس در مازندران به ۴۲ نفر رسید

شمار داوطلبان انصرافی انتخابات مجلس در مازندران به ۴۲ نفر رسید

ساری - دبیر ستاد انتخابات مازندران شمار داوطلبان انصرافی از ادامه رقابتهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در استان ۴۲ نفر اعلام کرد.

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انصراف ۴۲ داوطلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شمار داوطلبان به ۱۴۳ نفر رسیده است و در حال حاضر به ازای هر کرسی مجلس حدود ۱۲ داوطلب وجود دارد که بارأی مردم ۱۲ داوطلب راهی خانه ملت می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به مهیا بودن همه شرایط برای برپایی انتخاباتی پرشور افزود: طبق اعلام ستاد انتخابات برای سهولت فرایند ثبت‌نام رأی‌دهندگان و اخذ رأی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی علاوه بر شناسنامه همراه داشتن شماره ملی نیز ضروری است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران یادآور شد: مردم ولایتمدار ضمن همراه داشتن شماره ملی و شناسنامه خود، با حضوری آگاهانه و پرشور، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران رقم خواهند زد.

مازندران دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هفتم اسفندماه دارد و هفت داوطلب مجلس خبرگان رهبری نیز برای کسب چهار کرسی رقابت دارند.

کد مطلب 3565659

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