آسمان گلستان در روز انتخابات صاف تا نیمه ابری است

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای جوی هواشناسی در سطح استان گلستان برای روز جمعه و انتخابات هفت اسفند به خبرنگار مهر گفت: از بعدازظهر پنجشنبه در پی افزایش ابر، بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود که این وضعیت تا نیمه‌های شب پنجشنبه ادامه دارد و از اوایل بامداد روز جمعه جو آرامی را برای استان پیش بینی می‌کنیم.

رضوی تصریح کرد: آسمان بیشتر نقاط استان در روز جمعه صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود اما از بعدازظهر روز جمعه آسمان استان در پی افزایش تدریجی ابر، وزش باد و در پاره‌ای از نقاط مه آلود پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: روز شنبه در تمامی نقاط استان آسمان صاف تا نیمه ابری خواهد بود و از اواخر وقت یکشنبه در پی ورود سامانه بارش زا به استان شاهد بارش باران خواهیم بود.

لازم به ذکر است در حال حاضر دمای شهر گرگان ۲۲ درجه سیلسیوس و جهت باد از سمت غرب است.