پوشش انتخابات توسط ۴۷۳ خبرنگار خارجی/ انتصاب مدیرعامل «جام جم»

به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در یک هفته گذشته با مراسمی که برای ۲۰ سالگی خانه روزنامه‌نگاران جوان برگزار شد، آغاز می‌کنیم. جشن بیستمین سال تاسیس خانه روزنامه نگاران جوان با حضور جمعی از اهالی رسانه و همزمان با برپایی آئین نکوداشت علی اکبر اشعری موسس خانه روزنامه نگاران جوان در محل یادمان شهدای هفتم تیر در محله سرچشمه تهران برگزار شد.

محمدرضا زائری مدیرعامل خانه روزنامه نگاران جوان در این مراسم در سخنانی در نکوداشت علی اکبر اشعری موسس و رئیس هیئت مدیره و هیئت امنای خانه روزنامه نگاران جوان با اشاره به مسئولیت های گوناگونی که وی در طول ۴ دهه گذشته بر عهده داشته است، گفت: از نظر من بهترین توصیف برای آقای اشعری، معلم بودن او است. با تمام بار ارزشمند و متعالی که این کلمه در خود نهفته دارد.

زائری: خانه روزنامه‌نگاران جوان به ما دیگرپذیری را یاد داد

مدیرعامل خانه روزنامه نگاران جوان با اشاره به کارنامه ای که اشعری در مسئولیت هایی مانند ریاست کتابخانه ملی، معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، تولی گری مدرسه مفید، مجموعه باغ کتاب و خانه روزنامه نگاران جوان از خود به جای گذاشته است، تاکید کرد: درسی که خانه روزنامه نگاران جوان برای آیندگان به جای گذاشت، پذیرش دیگران بود. خانه روزنامه نگاران جوان به ما یاد داد که دیگران را باور کنیم و بپذیریم و برایشان سهمی قائل شویم.

وی همچنین گفت: هیچکدام از ما نمی توانیم طرف مقابلمان را از بین ببریم. خانه روزنامه‌نگاران جوان هم جایی بود که همه نوجوانان و جوانان با گرایش‌های متفاوت و گاه متناقض فکری در کنار هم و در زمینه فعالیت مطبوعاتی، قلم می زدند.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم در تجلیل از فعالیت‌های اشعری گفت: وقتی به ۳۷ سال گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که آقای اشعری در هر گوشه ای از عمر و زندگی این انقلاب پربار، فعالیت‌های فرهنگی ارزنده ای انجام داده است چه در وزارت ارشاد چه در صدا و سیما و چه در شهرداری تهران.

وی باغ کتاب و نمایشگاه یاد یار مهربان را از یادگاری‌های ارزنده‌ای خواند که علی اکبر اشعری بانی آنها بوده و نوید داد: باغ کتاب در هفته اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ افتتاح می شود.

محسن چینی فروشان از همکاران اشعری در دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم با اشاره به خاطرات فراوانی که اشعری در حدود ۴ دهه گذشته در عرصه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی در خود نهفته کرده است، پیشنهاد انتشار یادداشت‌ها، خاطرات و تجارب اشعری را در قالب کتاب‌هایی ارائه کرد.

خاطره اشعری از جلسه اختصاصی جمعی از روزنامه نگاران ایران با مقام معظم رهبری

در این مراسم که با حضور چهره هایی مانند حسام الدین آشنا، حسین انتظامی، امیرمسعود شهرام نیا، محمد رضا وصفی، محسن چینی فروشان، محمدرضا زائری، علیرضا برازش، فریدون صدیقی و... برگزار شد، علی اکبر اشعری موسس، رئیس هیئت مدیره و هیئت امنای خانه روزنامه نگاران جوان در سخنانی در مراسم تجلیل از او گفت: آنچه ما از معارف اسلامی و رهنمودهای انقلاب دریافته بودیم، این بود که اگر قرار است نظامی نو با عنوان نظام اسلامی در جهان پدید بیاید، هر اتفاقی که می افتد، باید در قالب این مجموعه معارف بازتعریف شود.

وی با بیان اینکه نمی شود نظام ما نام جمهوری اسلامی را در خود داشته باشد، اما سازوکاری برای اسلامی بودن عملکرد آن تعریف نشده باشد، تاکید کرد: من وقتی مسئولیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را پذیرفتم، متوجه شدم که ما در زمینه محتوای علوم ارتباطات و روزنامه نگاری ضعف داریم. یادم می‌آید که یک روز به آقای صادق لاریجانی (رئیس کنونی قوه قضائیه) پیشنهاد دادم که به اتفاق تعدادی از طلاب و علمای حوزه در قم گفتگوهایی را ترتیب دهیم تا علم ارتباطات که یک علم وارداتی است، بومی شود.

وی افزود: آقای لاریجانی از این پیشنهاد استقبال کرد و حدود ۱۵ تا ۱۶ نفر از طلاب فاضل قم را به این گفتگوها دعوت کرد و ما هم برای دوستان توضیح دادیم که باید این مبانی مطابق با نظام اسلامی بازتعریف شود که در همین زمینه کلاس ها و کارگاه هایی با حضور این دوستان در قم برگزار شد.

اشعری با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق دینی در زوایای مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، برپایی همایش اخلاق رسانه را در دوره مسئولیتش به عنوان معاون مطبوعاتی، یکی دیگر از اقدامات خود در این خصوص ذکر کرد و خاطره ای از جلسه اختصاصی جامعه روزنامه نگاران ایران با مقام معظم رهبری نقل کرد.

وی در این رابطه گفت: چند دقیقه قبل از شروع دیدار اعضای خانه روزنامه نگاران جوان با مقام معظم رهبری، بنده به اتفاق وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیاط پشتی حسینیه امام خمینی (بیت مقام معظم رهبری) برای ایشان توضیح دادم که ما به دنبال تاسیس یک خانه با عنوان خانه روزنامه نگاران جوان هستیم و اهداف و برنامه های خودمان را برای ایشان توضیح دادیم و گفتیم که تلاش می کنیم سال آینده این مجموعه راه بیفتد که ایشان فرمودند «چرا سال آینده، همین الان شروع کنید».

معاون اسبق امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، تدوین شاخص‌های انتخاب آثار برتر در جشنواره مطبوعات را در دوره مسئولیت خود و در چهارمین دوره این جشنواره یکی دیگر از اقدامات قابل ذکر حوزه مطبوعات قلمداد کرد و با اشاره به اتفاقاتی که منتهی به تعطیل شدن خانه روزنامه نگاران جوان شد، گفت: این اتفاق تجربه و درسی بود برای ما تا بدانیم که چگونه باید فعالیت مطبوعاتی خودمان را انجام دهیم طوری که با آمدن و رفتن دولت‌ها و مسئولان، فعالیت‌های ما ابتر نماند.

در پایان این برنامه هدایایی از طرف نهادها و مراکز مختلف فرهنگی و هنری شامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، انتشارات امیر کبیر، خانه کتاب، خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انتشارات سروش، مرکز سنجش افکار صدا و سیما، موسسه هنر و هلال، موسسه کتابشهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه همشهری و انتشارات سوره مهر به علی اکبر اشعری اهدا شد.

عنادی سکان دار جام جم/ فضائلی از «سروش» جدا شد

اما بشنوید از یک تغییر مدیریتی در رسانه ابسته به سازمان صدا و سیما. با حکم محمد سرافراز، رئیس و مدیرمسئول (مدیرعامل) موسسه فرهنگی – مطبوعاتی جام جم منصوب شد. با تغییر ساختار موسسه فرهنگی – مطبوعاتی جام جم و ادغام بخش های اداری–مالی با محتوایی(تحریریه)، مراد عنادی به عنوان رییس و مدیرمسئول (مدیرعامل) این موسسه منصوب شد.

سرافراز، طراحی جدید ساختار، ارتقا و رقابت پذیری روزنامه جام جم، ضمائم و جام جم آنلاین را از مسئولیت های مدیر جدید بیان كرده و در بخش هایی از این حكم خواستار تحقق اهداف و ماموریت های زیر شده است: طراحی نظامی كارآمد خودكفا، درآمدزا صرفه جو، چابك در راستای سیاست های كلان سازمان، ایفای نقش رسانه مكمل و بازوی مكتوب سازمان با استفاده از ظرفیت های روزنامه جام جم و انتشارات سروش در راستای ترویج سبك زندگی اسلامی _ ایرانی، پیگیری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون برنامه پنجم توسعه امور مربوط به كوچك سازی و ادغام موسسه و انتشارات سروش و تهیه و تنظیم اساس‌نامه جدید موسسه جام جم و انتشارات سروش و تهیه، تولید و انتشار كتب و مجلات كاربردی رسانه ای و غیررسانه ای متناسب با ذائقه مخاطبان و رده های مختلف سنی و برنامه ریزی برای حمایت از صدور محصولات فرهنگی و هنری موسسه جام جم و انتشارات سروش، حفظ و ارتقای مزیت رقابتی _ اجتماعی موسسه و انتشارات.

البته این تغییر، تغییرات دیگری را هم به دنبال داشت و موجب شد مدیرعامل انتشارات سروش طی نامه‌ای به رییس سازمان صدا و سیما از این سمت، استعفا دهد. در خبری که از سوی روابط عمومی انتشارات سروش به رسانه‌ها اعلام شد، آمده بود: مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش در نامه‌ای خطاب به محمد سرافراز، از مدیرعاملی انتشارات سروش استعفا داد.

فضائلی در این نامه با ذکر دلائلی استعفای رسمی خود را از مدیرعاملی این انتشارات اعلام و به قریب به شش سال فعالیت خود در یکی از موسسات مطبوعاتی و انتشاراتی کشور پایان داد. او اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به عنوان مدیرعامل انتشارات دولتی سروش وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب و در دوره فعالیت ۶ ساله خود در این موسسه اقدام به انتشار تعداد زیادی عنوان کتاب چاپ اول کرد که برخی از آن ها جوایزی از جمله جایزه کتاب سال را به دست آوردند.

تجدید و احیای حدود ۷۰۰ عنوان از آثار پیشین انتشارات سروش، افزایش کمی و کیفی آثار حوزه کودک و نوجوان، بازسازی و احیای ساختمان خیابان انقلاب اسلامی و فروشگاه بزرگ انتشارات سروش در این خیابان، تعامل بهتر با صاحبان آثار و انتشار مستقل مجله سروش خردسالان از جمله فعالیت های فضائلی در انتشارات سروش هستند.

پوشش بین‌المللی انتخابات امروز از سوی ۴۷۳ خبرنگار

امروز هفتم اسفند است. تکاپوی رسانه‌های بین‌المللی برای پوشش انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی در روزهای منتهی به این روز مهم، بیشتر و بیشتر شده است. بر اساس آخرین آمارها تاکنون حضور ٤٧٣ خبرنگار از رسانه‌های ٢٩ کشور جهان برای پوشش خبری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی قطعی شده است.

مطابق اعلام، در مجموع ٢٤١ گروه خبری شامل ٩٣ گروه خبری غیرمقیم وابسته به ٨٤ رسانه، به همراه ١٤٨ دفتر نمایندگی دائم رسانه‌های خارجی در کشور، قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات شورای نگهبان را پوشش دهند.

بنا بر این گزارش، ١٧٧ نماینده خبری غیرمقیم از ٤٦ شبکه رادیو و تلویزیونی، ٦ خبرگزاری و پایگاه خبری، ٣٢ نشریه، مجموعاً از ٨٤ رسانه و ٢٩٦ نماینده خبری مقیم از ١٤٨ رسانه دارای دفتر خبری در کشور، انتخابات روز هفتم اسفند ماه را پوشش خبری خواهند داد.

اتریش، اسپانیا، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، بلژیک، ترکیه، چین، دانمارک، رومانی، ژاپن، سوئد، سوئیس، صربستان، فرانسه، قطر، کانادا، کره جنوبی، نروژ، هلند، لبنان، جمهوری آذربایجان، استرالیا، افغانستان، امارات متحده عربی، کلمبیا، کویت و لوگزامبورگ، کشورهایی هستند که رسانه‌های آنها اخبار انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی را به سراسر جهان منعکس می‌کنند.