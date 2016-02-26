ترمز ضد قفل خودرو ساخته شد/ جلوگیری از انحراف و چپ کردن

عباس رضوانی زاده، مجری طرح « ترمز صددرصد ضد قفل خودرو» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر زمانی که هر خودرویی در سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر ترمز کند، چرخها قفل می شوند که در ادامه، خودرو از مسیر، چپ یا منحرف می شود.

وی افزود: به همین دلیل در صدد آمدیم تا سیستمی را طراحی کنیم که این مشکل را از بین ببریم و تا دیگر هر خودرویی قادر باشد در سرعت بالا ترمز کند و از مسیر منحرف نشود.

به گفته رضوانی زاده، از این رو ترمز صددرصد ضد قفل خودرویی را طراحی کردیم که با نصب آن روی خودرو هیچ مشکلی از جمله انحراف و ساییدگی لاستیک خودرو به هنگام ترمز در سرعت بالا به وجود نمی آید.

وی گفت: این سیستم همانند سیستم ترمز فعلی خودروها عمل می کند ولی با این تفاوت که با نصب آن روی هر خودروی دیگر نیاز به لنت ترمز و دیسک نیست.

رضوانی زاده عنوان کرد: با نصب ترمز صددرصد ضد قفل، خودرو می تواند در سرعت صد کیلومتر و در طی ۱۰ متر بدون کوچکترین انحراف و قفل کردن ترمز کند. همچنین با استفاده از سیستم ترمز صددرصد ضد قفل، بدون اینکه چرخ روی آسفالت کشیده شود خودرو می ایستد.

وی با تاکید بر اینکه ترمز صددرصد ضد قفل خودرو یک طرح جدید است که نمونه داخلی و خارجی ندارد، گفت: طبق محاسباتی که مراکز فنی مختلف در استان هرمزگان انجام داده است این سیستم می تواند خودرو را در سرعت بالا بدون انحراف و قفل کردن نگه دارد.

وی با اشاره به روش طراحی ترمز صددرصد ضد قفل خودرو گفت: در ابتدا حرکت چرخشی چرخ را با افزایش ۱۰ برابری به حرکت خطی تبدیل کردیم و این بدان معناست که وقتی چرخ یک دور می زند حرکت خطی ۱۰ بار حرکت می کند و همین باعث ترمز خودرو می شود.

به گفته وی، این سیستم در لاستیک، دیفرانسیل و گیربکس خودرو قابل پیاده سازی است ولی بهتر است که روی چرخ یا لاستیک نصب شود.

وی با بیان اینکه برای هر خودرویی یک سیستم ضد قفل طراحی می شود، افزود: اندازه های این سیستم برای هر خودرو متفاوت است.