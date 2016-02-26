استاندار لرستان پای صندوق رای آمد/همه ازکاندیدای منتخب حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، هوشنگ بازوند در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم استان در انتخابات، اظهار داشت: این حضور مایه عزت و شرف مردم ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه انتخابات در ۳۱ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی لرستان برگزار می شود گفت: تعداد شعب اخذ رای هزار و ۴۲۵ و تعداد صندوقهای رای در سراسر استان نیز دو هزار و ۸۵۰ صندوق است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به کار اطلاع رسانی اخبار مربوط به انتخابات عنوان کرد: ستاد انتخابات استان تشکیل شده و لحظه به لحظه روند انتخابات به اطلاع رسانه ها و عموم مردم خواهد رسید.

بازوند با تاکید بر اینکه میزان رای ملت است و مهم آن است که از صندوق بیرون می آید گفت: در این راستا همه و همچنین سایر نامزدها به رای مردم احترام بگذارند و از از نامزد منتخب برای توسعه و پیشرفت استان حمایت کنند.