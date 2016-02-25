مردم با حضور پرشور خود در انتخاب اسفندی زیبا برای ایران رقم بزنند

سردار غلامرضا باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمنان از هر راهی برای ضربه به ایران اسلامی دارد تلاش می کند، پس بدانید برای مقاومت در این جبهه باید هوشیار بود.

وی افزود: فضای انتخابات سدی در برابر توطئه های دشمنان خواهد بود که یقین است بار دیگر مردم سیستان و بلوچستان همراه با دیگر اقوام ایران زمین حضور پر شور را در انتخابات رقم بزنند و امیدهای دشمنان را با شکست روبرو کنند.

رئیس هیات رزمندگان سیستان و بلوچستان بیان کرد: اکنون وقت بیداری است، باید همچون دوران دفاع مقدس هوشیار بود و صحنه های ماندگار زیبایی از مبارزه در جنگ نرم دشمنان و توطئه های آنان رقم زد .

وی افزود: این مقاومت با حضور پر شور مردم در انتخابات رقم خواهد خورد، پس باید با بصیرت گام به این عرصه سرنوشت ساز گذاشت چرا که مرز بین بودن و نبودن مشارکت مردم در انتخابات است.

سردار باغبانی تاکید کرد: اکنون وقت حمایت از ایران اسلامی در برابر طرح نفوذ دشمن است، دشمن شرایط مذهبی و قومیتی سیستان و بلوچستان را بستر مناسبی برای پیش برد توطئه های شوم خود می دانند، پس باید علما و ریش سفیدان در راه روشنگری به باور مردم پیش قدم باشند.

وی افزود: اکنون وقت آن رسیده همگان دست در دست هم داده و با همدلی در انتخابات پیش رو همان طور که رهبری معظم انقلاب تاکیده کرده اند، شرکت کنیم چرا که مشارکت بالا سدی در برابر توطئه های دشمنان است.

رئیس هیات رزمندگان سیستان و بلوچستان گفت: اکنون با مشارکت شیعه و سنی کشور از گزند دشمنان حفظ خواهد شد، به خصوص سیستان و بلوچستان که همواره آبستن حوادث مختلفی است.

وی با اشاره به رشادت های ایثارگران و شهدا گفت: حضور پرشور قشرهای مختلف مردم به ویژه جامعه ایثارگران در این انتخابات موجب ارتقای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خواهد شد.

سردار باغبانی با بیان اینکه دشمنان اسلام تلاش دارند تا حضور مردم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کمرنگ جلوه بدهند، افزود: آحاد جامعه باید با هدف ادامه دادن راه شهدا در انتخابات پرشور شرکت کنند تا توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند.