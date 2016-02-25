۱۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ایرانشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سردار حسین رحیمی در این باره اظهار داشت: یک هزار و ۹۰۰ کیلو تریاک، یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری مهمات در عملیات پلیسی در ارتفاعات منطقه نایگون شهرستان ایرانشهر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در راستای مبارزه شبانه‌روزی با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر با توجه به دریافت گزارشی مبنی بر اینکه یک باند بزرگ مواد مخدر مقادیر زیادی مواد را در ارتفاعات منطقه نایگون دپو کرده و قصد دارند با استفاده از خودروهای تیز‌رو این مواد را جابه‌جا کنند بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: پس از دریافت این اطلاعات اقدامات تخصصی پلیس آغاز شد و با توجه به رصد این باند و اشراف کامل اطلاعاتی؛ ماموران با شناسایی محل دپو مواد مخدر، به منطقه کوهستانی نایگون اعزام شده و در پاکسازی دقیق منطقه یک تن و ۹۰۰ کیلو‌گرم تریاک را به همراه یک قبضه سلاح جنگی مهمات مربوطه کشف کردند.

وی با اشاره به شناسایی اعضای این باند توسط پلیس گفت: تلاش‌های تیم‌های تخصصی پلیس برای دستگیری این قاچاقچیان ادامه دارد.