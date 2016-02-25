استقبال مظلومی از کریمی/شوخی فیروز با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوستانه استقلال تهران و اُکسین البرز که از ساعت ۱۵:۱۵ آغاز شده حاشیههایی را در پی داشت که در زیر می خوانید:
* حدود ۱۰۰ هوادار در زمین شماره دو مجموعه آزادی حضور داشتند که به تشویق بازیکنان استقلال پرداختند.
* سرمربی آبیپوشان با لباس شخصی در زمین حاضر شد و کار فنی بر عهده مجید صالح بود.
* فیروز کریمی سرمربی پیشین آبیپوشان به محض ورود به رختکن، مورد استقبال پرویز مظلومی قرار گرفت و دقایقی این دو با یکدیگر صحبت کردند.
* آرش برهانی و وحید طالبلو که در زمان سرمربیگری کریمی، در استقلال بازی میکردند، با وی روبوسی کرده و لحظاتی با یکدیگر به مرور خاطرات گذشته پرداختند.
* خسرو حیدری، فرزاد مجیدی، یعقوب کریمی و علیرضا رمضانی غایبان دیدار امروز بودند.
* روزبه چشمی که به دلیل مصدومیت، مدتها در تمرین حضور نداشت، امروز با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و به تماشای بازی نشست.
* هواداران، وحید طالبلو و مهدی رحمتی را مورد تشویق قرار دادند.
* علی لطیفی مهاجم سابق استقلال به نیمکت آبیپوشان آمد و قبل از شروع بازی دقایقی با پرویز مظلومی به طور اختصاصی صحبت کرد.
* اصغر نادعلی که در زمان مرحوم ناصر حجازی به استقلال پیوسته بود، به محض دیدن طالبلو و برهانی، آنها را در آغوش گرفت و خوش و بش گرمی با آنها کرد.
* فیروز کریمی با برخی از خبرنگارانی که از قبل آشنایی داشت، خوش و بش کرد و به شوخی به آنها گفت «هنوز بازنشسته نشدهاید؟»
* بنا به صلاحدید کادر فنی، تمرین استقلال فردا تعطیل است و آنها از شنبه تمریناتشان را جهت دیدار مقابل راهآهن تهران برگزار خواهند کرد.
* پرویز مظلومی از بازیکنانش خواست بازی را جدی گرفته اما مراقب باشند تا دچار مصدومیت نشوند.
* نصرالله عبدالهی مشاور سرپرست باشگاه استقلال هم با فیروز کریمی خوش و بش کرد.
* علی لطیفی از بازیکنانش خواست یک بازی پرقدرت را مقابل استقلال انجام دهند تا بتوانند به پیروزی دست پیدا کنند.
* پرویز مظلومی قبل از شروع دیدار، دقایقی با کادر پزشکی جلسهای برگزار کرد و از پزشک تیم، وضعیت سلامت بازیکنان را جویا شد.
* وحید طالبلو که در این دیدار دوستانه کاپیتان آبیپوشان بود، به رسم ادب به نیمکت اکسین البرز رفت و از فیروز کریمی رخصت گرفت تا بازی را آغاز کند.
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