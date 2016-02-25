داعش مدیران فیسبوک و توئیتر را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، گروه تروریستی داعش با انتشار ویدئویی، اقدام به تهدید مدیران شرکت های فیسبوک و توئیتر کرده است. در این فیلم ۲۵ دقیقه ای، حامیان داعش، مدیران شرکت های یاد شده را تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده اند.

لازم به ذکر است، فیسبوک و توئیتر پیش از این حساب های مربوط به کاربران عضو و یا حامی داعش که اقدام به تبلیغ این گروه در صفحه خود می کردند را مسدود کرده بودند. حامیان این گروه تروریستی می گویند در اقدامی تلافی جویانه در حال هک کردن ۱۰ هزار حساب فیسبوک و ۱۵۰ گروه فعال در آن هستند. آنها خواستار باز شدن مجدد حسابها و توانایی مجدد در استفاده از امکانات این دو شبکه ارتباطی شده اند.

آنها همچنین گفته اند: به ازای هر یک حساب مسدود شده، ۱۰ حساب جدید در این دو شبکه اجتماعی افتتاح خواهند کرد.

گفته می شود این ویدئو به طور گسترده ای توسط اعضای داعش در شبکه «تلگرام» ، پخش شده است. در این ویدئو همچنین تصویر «مارک زوکربرگ »، مدیر عامل فیسبوک و «جک درسی» مدیر عامل توئیتر در کنار یکدیگر در حالی به نمایش گذاشته شده که تصویر آنها با گلوله هدف قرار گرفته است.