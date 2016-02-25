طرح نمایشگاه مجازی تولیدات اردبیل لغو نشده است

سید حامد عاملی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی آخرین اقدامات ایجاد این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از انتخابات و در سال جاری این نمایشگاه به بهرهبرداری میرسد.
وی در پاسخ به چرایی عدم بهرهبرداری از این طرح باوجوداینکه قرار بود در دهه فجر به بهرهبرداری برسد، افزود: ما در حال نهایی کردن این طرح هستیم و بررسی پیشنهادهای جدید رو به اتمام است که میتوان در آینده نزدیک نمایشگاه را به بهرهبرداری رساند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اهمیت این نمایشگاه را به دلیل معرفی، بازاریابی و فروش محصولات تولیدی استان دانست و متذکر شد: این پورتال الکترونیکی برای اولین بار به این شکل جامع اجرا شده و در سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی مورداستفاده کاربر قرار خواهد گرفت.
عاملی متذکر شد: بخش فروش و بازاریابی یکی از بخشهای مشکلدار در اغلب واحدهای تولیدی است که امید میرود این نمایشگاه بتواند تا حد قابلتوجهی به فروش اینترنتی و الکترونیکی محصولات تولیدی استان کمک کند.
وی تصریح کرد: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان که بهصورت رسمی فعالیت دارند قادر خواهند بود تا اطلاعات تماس، محصولات تولیدی و فروش خود را در این نمایشگاه مجازی ارائه نموده و به ویرایش اطلاعات خود بهصورت لحظهای اقدام کنند.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آدرس اینترنتی درنظر گرفته شده برای این نمایشگاه مجازی www.ardfair.ir و www.ardfair.com است.
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