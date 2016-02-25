خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: همزمان با نزدیک شدن به زمان رأی‌گیری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره از مجلس خبرگان رهبری دغدغه‌ها و دلواپسی‌ها در همه اقشار جامعه اعم از مردم و کاندیدها بیشتر می‌شود.

دراین‌بین افرادی وجود دارند که از طرفی نگران و از جهت دیگر نیز اشتیاق خاصی برای مشارکت در این انتخابات دارند. چرا که برای اولین بار است که برای تعیین سرنوشت وطنشان همپای دیگر شهروندان قدم در عرصه سیاسی می‌گذارند. تصمیم‌گیری برایشان دشوار و اعلام نتیجه نیز کنجکاوی خاصی را به همراه دارد.

در سخت‌ترین شرایط از حضور در انتخابات پرهیز نمی‌کنم

یک نوجوان بیرجندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتخابات دنیایی از تجربه را برایم به همراه دارد، افزود: خوشحالم که به بلوغ سیاسی رسیده و می‌توانم در تعیین سرنوشتم مملکتم سهیم باشم.

علی مفرد ادامه داد: انتخابات هفتم اسفندماه برای استان و مردم اهمیت زیادی دارد، بنابراین باید همه برای حضور در پای صندوق‌های رأی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

وی با تاکید بر اینکه در سخت‌ترین شرایط از حضور در انتخابات پرهیز نمی‌کنم، اظهار کرد: مشارکت من در این امر نشان دهنده محبت و عشق من به رهبری و زادگاهم است.

مفرد با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات، ادامه داد: رهبری نیز همواره مردم را برای این حضور دعوت کرده‌اند که به این ندای رهبر باید لبیک بگوییم.

این نوجوان بیرجندی ادامه داد: دشمن از دیدن این تجمع‌ها می‌هراسد و جرات توهین و تحقیر به کشور را پیدا نمی‌کند.

بیانات رهبری معیار انتخاب است

یک شهروند رأی اولی بیرجند با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه شرعی برای مردم است، گفت: با شرکت در انتخابات پاسخ مناسبی به دشمنان خواهیم داد.

محمد خسروی با بیان اینکه مردم همیشه پشت این انقلاب ایستاده اند، تصریح کرد: در راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم ما ثابت کردند که همیشه از دستاوردهای انقلاب دفاع می‌کنند.

وی در خصوص معیارهایش در خصوص انتخاب نماینده عنوان کرد: بیانات مقام معظم رهبری معیارم در انتخاب اصلح است.

یک رأی اولی از اهالی روستای نوکند نیز در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که «آیا در پای صندوق رأی حاضر می‌شوید؟»، گفت: کسب اولین تجربهٔ انسان‌ها شیرین و به‌یادماندنی است.

رضا حسنی با بیان اینکه من نیز برای اولین بار در این انتخابات رأی خواهم داد، ادامه داد: به‌طور یقین در پای صندوق رأی حاضرشده و به‌عنوان یک ایرانی پشت نظام و انقلاب می‌ایستم.

وی با بیان اینکه حضور هر کدام از شهروندان مثل خاری در چشم دشمنان است، اظهار کرد: رأی من سیلی بر دهان دولت مستکبر آمریکا خواهد بود.

حسنی ادامه داد: کاندید‌ها در طی روزهای گذشته تبلیغات زیادی انجام دادند و به‌درستی نیز به مردم معرفی‌شده‌اند.

وی با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبری انتخاب نماینده اصلح از وظایف ما در روز انتخابات است، گفت: در دیدگاه رهبری نماینده اصلح باید عادل، با تقوا و مردمی باشد.

وی در بیان احساسش نسبت به حضور در انتخابات هفتم اسفندماه ابراز خرسندی کرد و افزود: امید است نماینده منتخب مردم نیز به وعده‌های تبلیغاتی خویش عمل و در زمینه حل مشکلات استان تلاش کند.

ادای دین به شهدای اسلام

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، حضورش در این دوره از انتخابات مجلس را قطعی دانست و گفت: در این دوره از انتخابات اولین مهر رأی بر شناسنامه‌ام حک می‌شود.

زهره توانا با بیان اینکه باید با مشارکت در انتخابات به رزمندگان و شهیدان ادای دین کنیم، افزود: رزمندگان اسلام نیز در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ نظام و انقلاب در جبهه‌های جنگ حضور یافتند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن سعی در ایجاد تفرقه در بین مردم دارد، باید با مشارکت حداکثری در انتخابات جواب آنها را بدهیم و بگویم که حق دخالت در کشور را ندارند.

توانا با اشاره به توطئه‌های دشمن برای نابودی انقلاب اسلامی، بیان کرد: مشارکت در انتخابات برای واجدین رأی، امری ضروری است چراکه توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

این دختر بیرجندی عمل به فرامین رهبری را از جمله اهدافش برای حضور در انتخابات دانست و گفت: همچنین با انداختن رأی خود در صندوق در تعیین سرنوشت استان سهیم می‌شوم.

وی در بیان انتظارات خویش از نماینده منتخب، بیان کرد: کارآفرینی و حل مشکلات معیشتی مردم خصوصاً در مناطق محروم جامعه باید در رأس امور نمایندگان قرار گیرد.

رأی من مشتی بر دهان دشمن خواهد بود

یکی دیگر از اهالی شهرک بهزیستی بیرجند نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رأی من مشتی سنگین بر دهان دشمنان نظام و اسلام است، افزود: این اولین رأی است که در صندوق خواهم انداخت.

عاطفه دهقان افزود: امید است بتوانم با توجه به شناخت خویش از نمایندگان، فردی را انتخاب کنم که برای استان به‌طور واقعی تلاش کند.

وی با اشاره به اهداف خویش از حضور در این دوره از انتخابات، اظهار کرد: می‌خواهم به‌عنوان عضو کوچک این جامعه، در اخذ این تصمیم بزرگ سهیم باشم.

دهقان ادامه داد: چشم دشمن همواره به ایران و این صحنه‌ها بوده و باید برای نابودی آن‌ها با اشتیاق وارد میدان شویم.

رأی اولی‌ها در انتخاب نماینده اصلح دقت کنند

امام‌جمعه مود در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، حضور در انتخابات را امری واجب دانست و گفت: افرادی که برای اولین بار رأی می‌دهند، در انتخاب نماینده اصلح بیش از دیگران دقت کنند.

حجت‌الاسلام حسین فلسفی با بیان اینکه انتخاب گزینه اصلح لازم و ضروری است، افزود: عدالت، صداقت، تقوا و پیرو ولایت‌فقیه از ویژگی‌های نماینده بر‌تر است.

وی با تاکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: مردم ولایت مدار خراسان جنوبی در همه صحنه‌ها در میدان حضور دارند.

حجت‌الاسلام فلسفی ادامه داد: امید است با مشارکت هر چه بیشتر خود در انتخابان فردا، هفتم اسفندماه نیز افتخاری دیگر را برای نظام و استان خلق کنند.

امام‌جمعه مود با بیان اینکه دشمن از وحدت مردم در این صحنه‌ها به‌شدت می‌هراسد، ادامه داد: باید همانند شهیدان هشت سال دفاع مقدس برای ترساندن و جنگ با دشمن تا پای جان جلو برویم.

وی ادامه داد: در هشت سال دوران دفاع مقدس برای حفظ ارزش‌ها و اهداف انقلاب جان‌فشانی کردیم و هم اکنون هم آمادگی کامل را برای حمایت از وطن و اسلام را داریم.

آری رأی اولی های خراسان جنوبی باری دیگر در هفتم اسفندماه در پای صندوق‌های رأی حضور خواهند یافت تا با رأی بی‌صدایشان فریاد «مرگ بر آمریکا» بر سر دهند و خشنودی مقام معظم رهبری را فراهم کنند.